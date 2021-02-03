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怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

▲▼教育部宣布延後開學、大考也延後。（圖／教育部提供）

▲教育部宣布延後開學、大考也延後。（圖／教育部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（3日）宣布高中職（含）以下學校延後4天至2月22日開學、大學指考也將延後至7月3日至5日辦理。對此，有家長團體無奈，現在很多政策都被「疫情」扣住了，家長也只能接受，但其實對於在中小企業上班的家長來說，防疫假不一定這麼好請，臨時的政策，家長的很多行程又要被打亂了。

教育部指出，全國高中以下學校延後開學，家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國中、高中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。

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對此，全國家長團體聯盟理事長彭淑燕指出，許多家長其實不會使用到「防疫假」，可能到時候都會把學生送到補習班、安親班系統，屆時這些場所可能都要承擔照護責任，教育部應立即呼籲這些場所的防疫工作。另外，教育部也應與勞動部做一些照護假的資源協助，讓家長能夠放心休假。

▲▼開學延至2/22。（圖／教育部提供）

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱坦言，這樣臨時的政策，對於很多家長來說其實是有困擾的，很多假期的安排、時間的規劃等，都會造成問題，尤其「防疫假」的部分，很多中小企業其實不方便請防疫假，以去年延後開學來說，很多家長根本沒有使用到，「防疫假」的效果未必很好，疫情引發的後續問題，呼籲政府還是要做適度的調查，才不會讓家長很難面對。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也表示，疫情已延經1年以上了，但是到現在教育部公布這些事情時還是這樣臨時、倉促，延後開學不是小事，教育部應先向家長預告，再去做正式的發布，現在很多家長一頭霧水，不知道怎麼填整假期陪孩童，但是被「疫情」兩個字扣住了，「家長很可憐、很無奈，但也只能接受」，呼籲政府在發布這類政策時應提供因應措施給家長及學校準備。

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