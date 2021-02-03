中小學、公幼延後開學「私幼未規範」　潘文忠解釋原因

▲教育部長潘文忠表示私立幼兒園、補習班及課後照顧中心，寒假期間並未停止上課，學生也持續做身體狀況量測與環境消毒，因此不受影響。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，教育部今（3）日表示，高中以下學校、公立幼兒園（含專設幼兒園）第二學期延後4天，至2月22日開學，但私立幼兒園卻不在此限。對此，教育部長潘文忠回應，私立幼兒園、補習班及課後照顧中心，寒假期間並未停止上課，學生也持續做身體狀況量測與環境消毒，因此不受影響。

中央流行疫情指揮中心今日舉辦記者會，教育部長潘文忠宣布，高中級中等學校以下學校、公立幼兒園（含專設幼兒園）第二學期開學日延後4天，至2月22日開學，大專院校、樂齡機構與社區大學維持2月22日以後開學。

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教育部說明，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日（一）開學，最後上課日延至7月2日（五），休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日（六）開始。因應學期延後，大學指考也將延後辦理，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

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