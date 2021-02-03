2/20原訂補班課日「延後開學變寒假」　教育部長：免再補課

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，教育部長潘文忠今（3）日宣布將全國中小學、公立幼兒園開學日延後4天，從2月18日延到2月22日。原本2月20日補班補課日，但因寒假時間延長，潘文忠表示，2月20日就算在寒假內，因此也無需再補課。

今年農曆春節從小年夜開始放假，從2月10日放假至16日，第二學期原定2月17日開學，但爲使親子作息同步，教育部去年6月決定延至2月18日開學，但2月20日改為班日。今日教育部再宣布延後開學，也就沒有補課問題，但大人還是要照樣補班。

中央流行疫情指揮中心今日舉辦記者會，教育部長潘文忠宣布，高中級中等學校以下學校、公立幼兒園（含專設幼兒園）第二學期開學日延後4天，至2月22日開學，大專院校、樂齡機構與社區大學維持2月22日以後開學。

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教育部說明，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日（一）開學，最後上課日延至7月2日（五），休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日（六）開始。因應學期延後，大學指考也將延後辦理，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

▲開學延至2/22。（圖／教育部提供）

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