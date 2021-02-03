「老朋友回家了」　江啟臣談趙少康入黨：改革正走在對的道路

▲江啟臣、趙少康。（圖／記者惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，黨主席江啟臣確定聘任他為中評委。江啟臣3日在中常會上表示，面對民進黨完全執政的粗暴蠻橫，必須擴大國民黨的社會支持，不但要團結所有可以團結的人，更要團結在制度之下，才能夠讓國民黨永續經營，擦亮國民黨的招牌，重新找回國民黨的品牌魅力。

江啟臣表示，民進黨完全執政的粗暴蠻橫，將中華民國得來不易的民主憲政，帶往民選獨裁、民主倒退的崎嶇歪道，國民黨必須要敞開雙臂，歡迎所有認同中華民國憲政制度，認同本黨的夥伴。

江啟臣指出，我們必須擴大國民黨的社會支持，不但要團結所有可以團結的人，更要團結在制度之下，才能夠讓國民黨永續經營，擦亮國民黨的招牌，重新找回國民黨的品牌魅力。

「老朋友回家，總是令人欣喜。」江啟臣說，重要的夥伴先進，願意重回國民黨的大家庭，不只凸顯國民黨的凝聚力，已經有正面的提升，更顯示，現在的改革目前正走在對的道路。

經歷了將近一個月的努力，江啟臣說，國民黨所推動的兩個公民投票案，目前已經分別順利取得超過45萬以上的連署書，快速累積的連署書數量，證明了民進黨公投的修法，以及萊豬進口政策的錯誤，已經引發強大的民意反彈。

江啟臣強調，除了依照既定行程，繼續完成第二階段的連署工作之外，也將接續展開各項公投宣傳，以及論述的相關準備，務求讓所有的國人了解兩項公投的重大意義，以及對於國家發展的重要性，維護食安，避免含瘦肉精豬肉流入無法管控的肉品市場；是我們要向國人努力說明，爭取認同的工作，更是作為最大在野黨的義務以及使命。

對於週六登場的罷免案，江啟臣說，同樣是民意的展現，國民黨重申尊重各項罷免提案，也呼籲民進黨拿出執政黨應有的高度，停止對於罷免案的抹黑，正面看待人民行使公民權，由於選制的關係，地方議員的門檻遠高於當選門檻，期望不論贊成或是反對罷免案，都應該站出來投票，確保罷免結果符合實際的民意。

江啟臣呼籲，所有的黨派還有不同立場的民眾，都應該尊重週六的罷免結果，尊重鳳山選區的人民意志。不論罷免結果如何，罷免案的行使，從成案到投票的過程，已經給予被罷免者最嚴厲的提醒，也是民主制度成熟的展現。

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