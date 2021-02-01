趙少康成韓國瑜的煙霧彈？　張斯綱：不需要這麼多權謀





▲國民黨台北市議員張斯綱。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中國廣播公司董事長趙少康1日上午宣布，要重返國民黨，且還被前高雄市長韓國瑜勸進選黨主席。面對外界質疑，趙少康是韓國瑜的煙霧彈，國民黨籍台北市議員張斯綱認為，韓國瑜想做什麼並不需要煙霧彈，所以不用這麼多權謀，不過現在勸韓國瑜出來選任何黨公職，都是害了韓國瑜與國民黨，真正愛護韓國瑜的人，不會推他做任何決定。

趙少康1日上午宣布重返國民黨，且被韓國瑜勸進選黨主席，然而根據國民黨黨規指出，要選黨主席必須曾具有中評委或中央委員身份，且必須入黨滿1年。張斯綱1日受訪時認為，要為趙少康量身定做一條條款的話，得要先經過8月黨代表大會，可是時間會比7月黨主席選舉還要晚，所以「以程序上來說，是不可能選黨主席。」

張斯綱說，加上要選黨主席，必須當過中評委或中央委員，但這點可循過去前台南奇美醫院長詹啟賢的例子，當時詹啟賢也沒有當過中評委或中央委員，但是當過洪秀柱時代的副主席，所以在2017年就參選黨主席。不過，儘管副主席不需要任何資格，只需要主席提名，但若國民黨主席江啟臣讓趙少康當副主席，這也意味著江啟臣不選黨主席了。

關於對趙少康回國民黨的看法，張斯綱指出，趙少康回來的話很好，因為對方論述能力很強，且年紀也超越黨派色彩的格局，趙少康對國民黨幫助很大，但若以趙少康的能力和能量來看，當黨主席太可惜。

針對外界質疑，趙少康會不會是韓國瑜的煙霧彈？張斯綱認為，韓國瑜想要做什麼，也不需要煙霧彈，所以不需要這麼多權謀。且目前勸韓國瑜出來選任何黨公職，都是害了韓國瑜跟國民黨，因為距離2020年總統大選大敗還沒多久，現在讓韓國瑜出來選，都是負面的。

張斯綱提到，對韓國瑜好的話，就是讓他當一個最好的後輩投手，真正愛護韓國瑜的人，是不會推他做任何決定的，叫他出來選反而是害他。

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