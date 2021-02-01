反萊豬公投連署23天破40萬份　國民黨：人民不滿蔡政府錯誤決策

▲國民黨表示，「反萊豬」、「公投綁大選」公投案第二階段連署皆已破40萬份。（資料照／記者林敬旻攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨自1月9日起推動「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案第二階段連署，截至1日上午8時30分止，「反萊豬」公投案連署已達40萬4,537份，「公投綁大選」公投案目前也有40萬648份。

國民黨表示，僅短短23天，兩項公投案累計連署份數皆已超越40萬份，除了全國各地深入市場、公園等人潮聚集場所擺攤連署外，也有多數是民眾連署後親自送到或寄回中央黨部的份數，顯見國人不滿蔡政府的錯誤決策，決心以公投的力量捍衛自身的權利與確保食安與健康。

國民黨指出，發動雙公投案第二階段連署後，國人響應連署的情況相當熱烈，不僅各地連署點聚集積極參與連署的民眾，也有更多的民眾主動前往各地方黨部或中央黨部詢問參與連署事宜，多數民眾索取多份連署書，表明要號召親朋好友參與連署，顯然公投連署已成為全民運動，形成以公投來教訓蔡政府漠視民意的社會氛圍。

對於不到一週的時間，連署份數已超過40萬份，國民黨強調，公投連署的熱潮已展現全民「顧食安、保民主」的共同意志，國民黨將持續衝刺，號召更多的台灣鄉親共同參與連署，有信心於期限內達成突破50萬份的目標，讓蔡政府清楚看到台灣民意的反撲。