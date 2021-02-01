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韓國瑜岳父李日貴告別式　上千政商親友弔唁悲送

記者蔡佩旻／雲林報導

前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，享壽85歲，治喪一個月後，今（1）日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，中國國民黨黨主席江啟臣、中央委員連勝文、中國國民黨副祕書長謝龍介、立委顏莉敏、許淑華、花蓮縣長徐榛蔚等，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，今日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，今日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

「家風勤樸，在物質匱乏中孕育茁壯」，李日貴老先生早年家中經濟狀況不好，僅讀到小學三年級即輟學，但仍勤奮好學對自我期許很高，在軍中努力識字寫字得以寫信回台灣，軍中演講比賽中機智與應變能力得到長官賞識，算命先生說他的命格是「護龍辯正身」他是這個家庭的「桶箍」，有他在，家人的凝聚就在。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，今日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲李日貴老先生素有氣喘疾病，月前病情變化，元月1日在家屬陪伴中與世長辭享壽85歲，告別式在上午8點10分家祭，9點30分公祭，預計預計於13時安葬。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

李日貴老先生與妻子腳踏實地開創人生，下田回家第一件事就是讀報，子女鑽到懷裡撒嬌更會耐心解說，早年曾養一頭黃牛，有一回看見柴油引擎發動的迷你鐵牛，便告訴兒子「如果我們有一台那樣的車就好了」為家人打拼，是他此生最快樂的事。

回顧其政績，首任議員即為三鄉鎮爭取無數建設，其中西螺鎮埔心全部農地二次更新，農路、溝渠建設經費高達十多億元，鄉親對他由衷感激，勤跑基層爭取民眾所需，以政壇前輩的典範自許，有哲學家的思路兼有宗教家的情懷，處事真誠獲鄉親好評並重義氣，講情理卻也擇善固執。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，今日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲李日貴老先生月前病情變化，今日於西螺觀光夜市場地辦理告別式，政商界人士均前往哀悼致意，粗估逾1千300人場面莊嚴隆重。

「唱一首歌價值60萬元」曾有某任縣長邀他唱一首歌，他回絕，縣長第二度邀他唱，他說唱歌有條件，「希望縣長為鄉親鋪一條馬路」，縣長允諾協助，李日貴老先生對此事非常自豪。任滿三屆縣議員後，59歲的李日貴正值政治生涯高峰，他急流勇退交棒給長女李佳芬，李佳芬任3屆12年後再交棒，弟弟李明哲高票當選，延續老議員的風格與家風，努力不懈，不負父親的囑咐。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，今日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

李日貴老先生素有氣喘疾病，月前病情變化，元月1日在家屬陪伴中與世長辭享壽85歲，今日於西螺觀光夜市場地辦理告別式，政商界人士均前往哀悼致意，粗估逾1千300人場面莊嚴隆重。李日貴告別式在上午8點10分家祭，9點30分公祭，預計預計於13時安葬。

▲前高雄市長韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴於元月1日病逝，今日於西螺觀光夜市場地舉行告別式，政商界人士均前往哀悼致意，場面莊嚴隆重。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲李明哲從李佳芬手上接棒參選縣議員高票當選，延續老議員的風格與家風，努力不懈，不負父親的囑咐。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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