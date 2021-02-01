國民黨成立「罷瑤總部」　吳思瑤：罷免亂流來了繫緊安全帶

▲羅智強、吳思瑤。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨革實院長羅智強1日宣布，成立罷免民進黨立委吳思瑤的罷瑤，推動「割萊委」行動。對此，吳思瑤回應，罷免亂流來了繫緊安全帶。

吳思瑤表示，正能量好立委是她2020年爭取立委連任的競選口號，今天是連任立委的第2年第1天，她有很多立法計劃要進行，很多對台灣社會立法正向的政策要推動，沒想到此時此刻會有罷免亂流來襲，罷免亂流來了，請台北市民一起繫緊安全帶，一起度過這場罷免亂流，穩住士林北投。

吳思瑤指出，一直以來，在專業問政的場域，每一分鐘都在努力，努力經營選區，這麼多年來跟朋友的努力之下，一起讓天母成為文化觀光的重政，未來士林北投更會是北台灣的科技新城，有很多需要他們投入更多心力的事，對於國家社會發展正向發展的事，一直是她念茲在茲。

吳思瑤認為，2021年的台灣，面臨很多困境，對內要團結防疫，對外要堅定發聲，此時此刻，共同的敵人只有病毒，要團結一致，做好防疫工作，守護國家的安全與健康，太多政治操作與政治口水都不利台灣正向發展。

吳思瑤還說，憲法賦予的選舉罷免權是非常珍貴，台灣民主是華人世界典範，不應當被少數政治人物操弄，她會全力以赴，士林北投是充滿良善和溫暖的地方，不會成為一個仇恨動員的殺戮戰場，大家一起用正能量守護好立委。