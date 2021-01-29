未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

▲陳昭姿連發PO文懷念黃芳彥。（圖／翻攝陳昭姿臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

涉及扁家洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國，但卻傳出自殺身亡，引發國內政壇震撼。對此，曾任陳水扁民間醫療小組召集人、前一邊一國行動黨發言人陳昭姿在臉書上以「懷念黃芳彥醫師」為題替他喊冤，當時黃芳彥早已買好回程機票，只因台灣發生大事，一切都是天意。

前總統陳水扁卸任後爆發國務機要費弊案，黃芳彥因此捲入洗錢案中，隨後在2008年密赴美國，隨後就一直獨居在美國，特偵組多次傳喚未到2009年發布通緝令，而黃芳彥再也沒回來過台灣，但卻在2021年1月28日傳出自殺身亡的消息。

陳昭姿在臉書連發10篇PO文「懷念黃芳彥醫師」，她強調，「您沒有保留珠寶，全數交給檢調，為了保護辦公室祕書。您沒有逃亡，只是拿門口監視器影帶去保全，那是藍綠人馬登門拜訪，想透過您向層峰求事的證明！」

陳昭姿提到，「您沒有要逃亡，回台灣的機票都買好了，剛好房子的地磚要更換大塊, 沒有人可以處理，所以回程就耽擱了幾天，就在這當中，台灣發生了大事。這是天意。」

此外，陳昭姿還提到曾被黃芳彥交付任務，例如，籌組並主持市長、總統選舉的醫界後援會，還支付活動週轉費，但最後她將費用權歸還後，「您對別人說，這對夫妻是不搞錢的。」

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