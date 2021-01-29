黃芳彥在美舉槍身亡　蘇貞昌：很驚訝...盼家屬節哀保重

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌29日南下台南視察沙崙智慧綠能科學城，並針對黃芳彥在美身亡的消息，蘇貞昌表示很驚訝聽到這樣的消息，希望家屬能夠節哀、保重。

▲行政院長蘇貞昌29日南下台南視察沙崙智慧綠能科學城，並期勉加速建設的腳步，具體實現蔡總統的大南方政見。（圖／資料照，記者林悅翻攝）

行政院長蘇貞昌指出，今天特別專程來臺南沙崙科學城，整個園區從蔡英文總統上任以來，幾年間一棒接一棒，行政院和台南市政府大家一起加油，從當初的草比人高，到今天各部會甚至於中央研究院的南部院區，在這裡非常具體的看到，紛紛就要完成，同時連大台南的會展中心等也都起來，而不只是只有建物起來，整個我們國家的綠能，就從這裡可以看出各方面都有非常具體的實現，並且蔡總統的大南方政見，整個在這裡建設，可以看到效率跟成果。

蘇貞昌說，他特別再加把勁，希望結合台南市長黃偉哲的期望，我們都要來支持，讓台南能夠更快速發展，同時王定宇立委在立法院給很多預算上的支持等等，他都特別表示感謝，並且希望預算能夠順利趕快通過，加速建設。

對於近來施政滿意度大幅提升，蘇貞昌院長表示，行政院長是一個耗損最大的職位，行政院帶領全國所有公務人員為國家做事、為人民服務，方方面面都必須要做好，他非常感謝有過半國人同胞能夠給我們行政團隊肯定，我們非常地感謝，也很溫暖。沒有滿意的部分，我們謙卑地檢討，務必要加油、做好，還請國人同胞多給公務人員肯定、感謝，一定能夠更加強他們的努力跟動力。

蘇貞昌強調，我們的防疫做到世界第一，我們是所有國家中，經濟成長表現最好，也是已開發國家中唯一正成長，這都感謝國人同胞跟政府大家一起努力，才能有這樣的成績，我們一定繼續努力，希望國人同胞多給我們肯定，一定成績會更好。

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