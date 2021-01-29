黃芳彥被自殺？　黃智賢揪疑點：他不在，是不是很多人會更安心？

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

涉及扁家洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國，但卻傳出自殺身亡，案情曝光後引發外界諸多聯想。對此，媒體人黃智賢表示，黃芳彥是扁家貪腐和洗錢的活生生的大數據庫，若他不在了，是不是很多人會更安心、更快樂？何況黃芳彥都逃亡這麼多年了，為什麼要自殺？難道是被自殺？

黃智賢指出，黃芳彥被台灣通緝多年，有美國綠卡，可以長住在美國南加州的豪宅，而且，都這麼多年了，陳水扁都可以保外就醫住在自家豪宅，更可以募款演講做廣播節目主持人，陳致中更可以當選市議員。

黃智賢說，陳水扁過去的親信故舊親友們，不是東山再起，坐上好位子，就是撈到更多錢，坐擁金山銀山，大家都是你好我好大家好，歲月靜好，而黃芳彥是唯一逃亡在外的人，可他日子也過得不差。「他真的是自殺嗎？都逃亡這麼多年了，他為什麼要自殺？為什麼要在這時候自殺？難道，他是被自殺了？」

黃智賢說，陳水扁的貪腐，其實馬英九並沒有清掃乾淨，直到蔡英文執政，綠營錢權結合，更加牢不可破，美國對台獨的支持，也越來越檯面化。而黃芳彥是扁家貪腐和洗錢的活生生的大數據庫，「他不在了，是不是很多人，會更安心，更快樂？」

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