陳菊：黃芳彥發生事情遠走他鄉　很遺憾不能回到自己的國家

記者林銘翰／台北報導

因涉及前總統陳水扁國務機要費案滯美未歸的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，監察院長陳菊29日表示，黃芳彥發生了一些事情遠走他鄉，很遺憾與可惜不能回到自己的國家、家鄉。

黃芳彥因涉及國務機要費洗錢案逃亡多年未歸，28日傳出在美國加州身亡，享壽74歲。根據加州橘郡警察局法醫辦公室公開資訊，黃芳彥遺體已於今天解剖完畢，華文媒體取得消息指出，黃芳彥持槍自殺，死因尚待警方確認。

▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）



監察院29日上午舉辦「守護正義，傳承90-監察院90周年院慶特展」開幕儀式，陳菊會後受訪時表示，黃芳彥是非常優秀的醫師，「我認識他很久」。

陳菊指出，2000年台灣第一次政黨輪替時，黃芳彥在過程中幫忙很多，後來發生了一些事情，讓他遠走他鄉。

陳菊也說，聽到這樣的消息感到很震驚，很遺憾與可惜黃芳彥不能回到自己的國家、家鄉。

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