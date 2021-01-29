　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憶黃芳彥有「救母之恩」！陳致中：上一輩風雨隨肉體歸於塵土

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，高雄市議員陳致中用自錄影片方式向外界說明，他提及雖然過了一晚，仍覺得這不是真的，黃芳彥對他們家人的恩情，會永銘在心；有的時候，他說：「上一輩的事做晚輩不知如何講、如何形容，說不定很多風雨隨著肉體歸於塵土，可以得到平靜與寧靜。」

現年74歲前新光醫院副院長黃芳彥因為捲入扁家洗錢案，2008年遭通緝後逃往美國，卻在今年1月28日傳出陳屍車上的消息，掀起各界關注。對此，高雄市議員陳致中表示，過了一天還是感到震撼、震驚、難過、不敢相信，前一天傍晚從媒體朋友口中得知此消息，過了這麼多年，相隔大洋， 沒有辦法見到面，他的阿嬤過世，黃芳彥還有特別打電話給他的父親表達哀悼和慰問，讓他們心中覺得非常溫暖、溫馨。

陳致中說，對他而言，黃芳彥是家中的長輩，幽默風趣，很會講故事，且堅強的人，因此他得知惡耗，非常震驚、難過；他在美國的碩士畢業典禮，黃還特別前去參加，給他鼓勵，他非常感激、感念。

他憶當年，吳淑珍因為車禍到台大醫院開刀，那時情況很危急，黃芳彥是麻醉醫師，因此對他來說，黃醫師有救母之恩；黃的太太更是台大的護理治療師，因此在吳淑珍復健過程中也給了很大鼓勵和支持，黃醫師這份恩情，他們全家人永銘在心。

「過了一晚，還是覺得不是真的！」陳致中說，他希望黃芳彥的靈魂長眠可以安息，有的時候，上一輩的事，做晚輩的不知如何講、如何形容，說不定很多風風雨雨隨著肉體歸於塵土，可以得到平靜與寧靜。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／北市文林橋死亡車禍　20歲女騎士慘被聯結車輾斃
快訊／北市男居家隔離準備出關　倒防疫旅館暴斃
超商被搶！半裸妹「就地吞吐」歹徒　拖到警察來抓人
百萬車二手打半價「主管配車開2年」　過來人揭便宜關鍵：可買
林昶佐現金存款曝光　妻擁台積電「295就上車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／「無償結束」大陸公司　B2進軍電影圈農曆年後開拍！

未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

侯友宜帶隊開拆塭仔圳「鐵皮屋城市門戶」：這一刻居民等了50年！

黃芳彥被自殺？　黃智賢揪疑點：他不在，是不是很多人會更安心？

憶黃芳彥有「救母之恩」！陳致中：上一輩風雨隨肉體歸於塵土

陳菊：黃芳彥發生事情遠走他鄉　很遺憾不能回到自己的國家

趙天麟推「捍疆春聯」　軍事搭上吉祥話創意宣揚國防戰力

台英簽農業備忘錄　外交部：樂見更多合作與交流

侯友宜：寒流來襲！30日起全民免費施打流感疫苗

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

獨／「無償結束」大陸公司　B2進軍電影圈農曆年後開拍！

未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

侯友宜帶隊開拆塭仔圳「鐵皮屋城市門戶」：這一刻居民等了50年！

黃芳彥被自殺？　黃智賢揪疑點：他不在，是不是很多人會更安心？

憶黃芳彥有「救母之恩」！陳致中：上一輩風雨隨肉體歸於塵土

陳菊：黃芳彥發生事情遠走他鄉　很遺憾不能回到自己的國家

趙天麟推「捍疆春聯」　軍事搭上吉祥話創意宣揚國防戰力

台英簽農業備忘錄　外交部：樂見更多合作與交流

侯友宜：寒流來襲！30日起全民免費施打流感疫苗

新北持家女菜販清晨趕市場　疑自摔「噴飛10M」撞燈桿爆頭亡

廢土回填農地！集團勾結村長　「向政府申請核可」話術拐地主

快訊／北市文林橋死亡車禍！　20歲女騎士慘被聯結車輾斃

獨／「無償結束」大陸公司　B2進軍電影圈農曆年後開拍！

周揚青一起床臉好圓！　分享「1小時4步驟」消腫私招

清朝319公分巨人　小時候站著就能吃母奶

刷icash拿咖啡！小7「數位寄杯」2/3登場　限時3日飲品第2杯半價

未返台是天意？　她為黃芳彥喊冤「您沒有保留珠寶、沒有要逃亡」

扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

盤中紅翻黑震盪311點！台股陷入15300保衛戰　鴻海、宏碁跌逾4%

政治熱門新聞

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

助扁代價大　黃芳彥離奇身亡

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

黃芳彥遺體解剖完畢　舉槍自盡前孤單身影曝

沈富雄：僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

黃芳彥出身望族　舉槍自盡客死他鄉

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

林昶佐財產曝光　妻擁台積電295就上車

黃芳彥輕生！胞弟：或許「被自殺」也不一定

黃芳彥弟曝「台灣4大金釵」輪流赴美照顧哥哥

更多熱門

相關新聞

陳菊：很遺憾黃芳彥不能回到自己的家鄉

陳菊：很遺憾黃芳彥不能回到自己的家鄉

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，監察院長陳菊29日表示，黃芳彥是非常優秀的醫師，很遺憾與可惜不能回到自己的國家、家鄉。

黃芳彥1件西裝搜出破億珠寶「吳淑珍寄放的」

黃芳彥1件西裝搜出破億珠寶「吳淑珍寄放的」

黃芳彥在美身亡　蘇貞昌：盼家屬節哀保重

黃芳彥在美身亡　蘇貞昌：盼家屬節哀保重

黃芳彥在美身亡　蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重

黃芳彥在美身亡　蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重

不要和你的病人做朋友

不要和你的病人做朋友

關鍵字：

黃芳彥陳致中

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

《全明星》8成員突襲《玩很大》

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面