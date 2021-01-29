憶黃芳彥有「救母之恩」！陳致中：上一輩風雨隨肉體歸於塵土





▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，高雄市議員陳致中用自錄影片方式向外界說明，他提及雖然過了一晚，仍覺得這不是真的，黃芳彥對他們家人的恩情，會永銘在心；有的時候，他說：「上一輩的事做晚輩不知如何講、如何形容，說不定很多風雨隨著肉體歸於塵土，可以得到平靜與寧靜。」

現年74歲前新光醫院副院長黃芳彥因為捲入扁家洗錢案，2008年遭通緝後逃往美國，卻在今年1月28日傳出陳屍車上的消息，掀起各界關注。對此，高雄市議員陳致中表示，過了一天還是感到震撼、震驚、難過、不敢相信，前一天傍晚從媒體朋友口中得知此消息，過了這麼多年，相隔大洋， 沒有辦法見到面，他的阿嬤過世，黃芳彥還有特別打電話給他的父親表達哀悼和慰問，讓他們心中覺得非常溫暖、溫馨。

陳致中說，對他而言，黃芳彥是家中的長輩，幽默風趣，很會講故事，且堅強的人，因此他得知惡耗，非常震驚、難過；他在美國的碩士畢業典禮，黃還特別前去參加，給他鼓勵，他非常感激、感念。

他憶當年，吳淑珍因為車禍到台大醫院開刀，那時情況很危急，黃芳彥是麻醉醫師，因此對他來說，黃醫師有救母之恩；黃的太太更是台大的護理治療師，因此在吳淑珍復健過程中也給了很大鼓勵和支持，黃醫師這份恩情，他們全家人永銘在心。

「過了一晚，還是覺得不是真的！」陳致中說，他希望黃芳彥的靈魂長眠可以安息，有的時候，上一輩的事，做晚輩的不知如何講、如何形容，說不定很多風風雨雨隨著肉體歸於塵土，可以得到平靜與寧靜。

時間對我們來說完全沒用！