扁家超級心腹！珍要藏8億只找黃芳彥　府內金融鉅子密會：頭抱著燒

▲黃芳彥生前備受前總統夫人吳淑珍信任，是第一個被託付處理涉貪贓款的人。（圖／黃重彥提供）

記者劉昌松／台北報導

前新光醫院副院長黃芳彥逃亡美國13年身亡，讓沉寂多年的扁家國務機要費案再次浮上檯面，當年黃芳彥深獲前總統夫人吳淑珍信任，在傳出扁家私藏貪污贓款海角七億後，黃曾因受託幫忙把錢匯到海外，還因此在總統府召集相關人開會，抱怨自己「頭殼抱著燒」，最後因為實在有困難，只代為保管部分現金和珠寶。

前總統陳水扁和夫人吳淑珍，因涉嫌國務機要費、龍潭購地、二次金改等相關弊案中，以假發票報帳、收受企業賄款等案遭起訴，根據特偵組調查，當年吳淑珍收錢肆無忌憚，直到2006年間，媒體陸續報導吳淑珍疑似介入SOGO經營權之爭、女婿趙建銘涉及台開內線炒股案，吳淑珍才開始擔心賄款被查扣，開始急著找人幫忙處理。

吳淑珍首先找的就是私交甚篤的黃芳彥，希望黃芳彥幫忙處理藏在國泰世華銀行保管室的8億元鉅款，黃芳彥在2006年間，邀集當時兆豐金董事長鄭深池、扁幕僚馬永成、中信集團辜仲諒，在總統府幕僚辦公室開會，根據與會人士證稱，當時黃芳彥用台語說：「頭殼抱著燒」，但大家討論沒有結果。

▲吳淑珍向法院表示，曾請黃芳彥幫忙把錢放到海外。(圖／資料照)

吳淑珍對此也曾供稱：「其實我之前也有暗示黃芳彥，看他能不能幫我把錢放在國外，他說有困難等語。」最後吳淑珍先找元大杜麗萍幫忙搬錢，只留下6000萬現金和一批珠寶交給黃芳彥，希望黃幫忙保管，作為日後扁家急需之用。果然，後來吳淑珍找高興昌公司前監察人呂和霖，買下台北寶徠花園廣場大樓2戶，這筆錢就用來支付購屋代墊款。

扁卸任後，特偵組正式啟動調查，一開始曾以證人身分傳喚黃芳彥出庭，黃證稱自己只負責幫忙競選募款，不清楚募款總額與流向，並提供個人在海外帳戶供查證無可疑金流，直到扁家帳房陳鎮慧供稱，「黃芳彥叫我不要亂講」，辜仲諒也供出曾被黃芳彥找去總統府開會的內情，案情急轉直下。

可是特偵組在2008年11月間，發現黃芳彥涉幫扁珍洗錢嫌疑重大，要再傳喚時，發現黃芳彥早一步潛逃赴美，後來是黃芳彥自己打越洋電話給辦案人員，吐露吳淑珍交付的珠寶放在他的西裝外套口袋內，檢方前往住處搜索找到價值上億元的75件名錶與珠寶，現在正由北檢保管中。

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