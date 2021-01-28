與部桃專案病人同病房！18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

記者嚴云岑／台北報導

桃園市觀音區一名18歲少女病患因部桃專案被匡列隔離，27日被父母發現在房間內突然沒有呼吸心跳，檢驗結果今（28）日出爐。指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，已經完成檢驗，結果為陰性。

指揮中心發言人莊人祥表示，該女在1月5日至19日、1月21至23日都在桃園某醫院住院，隔壁床剛好是部桃隔離專案病人，因此被匡列為居家隔離對象。

據了解，該名少女有癲癇病史，曾在1月14日至16日間到部桃看病，但並未被匡列隔離。27日在家中失去呼吸心跳，警方獲報後立即到場搶救，仍宣告不治。

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莊人祥表示，該名少女在他院住院期間，與部桃隔離專案病人住在同一病房的隔壁床，因此被匡列為接觸者，需居家隔離14天。該女本身就有慢性病史，現已進入法醫相驗階段，如果排除新冠病毒的話，就會歸類為一般死亡處理。而該名少女是與家人一起隔離，並無外界質疑症狀發生當下無人發現一事。

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