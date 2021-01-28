感染源不明889病毒序列為L452R　與首例染疫醫、美國境外移入相同

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚案件累積15例個案，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布最新病毒定序結果，包含感染源不明的案889、還有外籍看護、染疫翁三女兒、10B護理人員等4人 也和美國境外移入案812、首例染疫醫師案838一致，屬於主流病毒D614G帶有L452R病毒變異。

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指揮中心指揮官陳時中日前針對部桃群聚案說明，疫情源頭來自案812美國境外移入個案，感染病毒和先前武漢爆發第一波病毒完全不同，屬於「強勢病毒D614G」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，D614G變異株為歐美主流，而美國北加州大學發表發現其L452R位點變異，懷疑與加州當地疫情上升有關，但目前還沒有被世衛組織（WHO）認定為新的變異株；而部桃群聚案為國內首次驗出L452R，包含案812、首例染疫醫師（案838）、案839染疫醫女友護理師、案852護理人員、案856主治醫師5人都屬同一株。

陳時中今日進一步公布另4例基因定序結果也一致，包含案868（10B護理人員）、869（9B外籍看護）、885（染疫翁三女兒）、889（感染源不明院內病患），其中889雖然無法完整定序，但基因片段仍帶有D614G，研判屬於同一株。

羅一鈞今表示，國內目前除了部桃群聚案件沒有發現其他境外移入有L452R突變，外界曾擔心869外籍看護是否有其他感染來源，或者案889在社區時間比較久，是否有社區感染的可能性，目前透過基因定序讓大家知道都是屬於同株，可以排除其他感染來源，「可以說是單一病毒株引起的傳播事件」。

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