春節「雙鐵車廂內」禁止飲食　違者最重罰1萬5千元！

▲春節期間雙鐵車廂禁止飲食。（圖／記者黃可昀攝）

記者趙于婷／台北報導

2月就是春節連假，陸續會出現大批返鄉潮，為因應台灣新冠肺炎防疫，交通部今派人出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布雙鐵內禁止飲食，違者可依照傳染病防治法第70條，開罰3,000～15,000元。

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交通部規劃在2月8日起到16日春節疏運期間，實施搭乘大眾運輸禁止飲食規定，包括台鐵、高鐵、國道客運、船舶，進出郵局也禁止飲食，有特殊需求，如服藥、哺乳可除外，公布客運也比照辦理，觀光列車除外，關於座位部分，也預計會取消高鐵自由座、台鐵限制站票數量。

交通部航政司何淑萍司長指出，有關取消高鐵自由座部分，昨天呈報指揮中心之後，目前規劃高鐵在2/8~2/16會取消自由座，台鐵也會限制站票數量，但正式公告還需要走行政程序，完成後就會對外進行公告。

在禁止飲食部分，交通部規劃在指揮中心「秋冬防疫專案」期間，民眾於大眾運輸運具內或郵局營業區域內禁止飲食，搭乘台鐵、高鐵、國道客運、船舶或進入郵局等，都不可飲食；不過如身體不適、喝水、吃藥、哺乳等可例外，飲食完後必須立刻帶口罩，若能與不特定對象保持社交距離或有隔板阻擋，也可暫時拿下口罩飲食。

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