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質疑5寶爸「有企圖」！27歲正妹也生5孩　隔空喊：願幫助那5個小孩

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小兒子全身30%燙傷，是因為媽媽不小心轉到熱水！（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

台中27歲「5寶爸」，因販售嬰兒車替女兒籌醫藥費，引發社會關注，如今又傳出，7個月大的兒子因燒燙傷住進加護病房，涉及兒虐風波，讓一名同樣是生五寶的媽媽痛批，「冷熱分不清？還是有什麼其他想法跟企圖？」也隔空喊話，願意挺身幫忙照顧那5名幼子，「希望他們不要在（再）濫用大家的愛心...」。

繼房東出面，大罵5寶爸搬離租屋處，留下滿屋子垃圾，食物、尿布，整間屋子臭氣沖天後，又傳出小嬰兒「全身30%燙傷」，原因是媽媽不小心把水龍頭由溫水轉至熱水，導致男嬰被燙傷，燙傷分布於肚子、左右側大腿、左側上臂等處。

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社會局介入調查後，表示男嬰入院時意識良好，可自行喝奶，飲食正常，目前在加護病房治療觀察，研判是這一家人對新家不熟悉，才不慎讓男嬰燙傷、非兒虐事件，但社會局仍會介入了解，是否有強制安置的必要性。

對此，一名同樣住在台中，年齡為27歲的五寶媽看不下去，在《爆怨公社》氣憤質疑家長照顧不周，「冷熱分不清？？不是放好水都應該試水溫嗎？這不是基本常識嗎？我不相信水在冒煙了都沒看到？還是你有什麼其他想法跟企圖...」。

五寶媽認為，既然選擇把孩子帶到這世上，家長就須背負基本的義務跟責任，身為雙薪家庭，她直言，夫妻倆沒有強硬後台，經濟狀況也非雄厚，但願意靠雙手努力賺錢，「五個小孩真的不是開玩笑，不管是經濟或者開銷生活都是龐大的負擔，同時也是甜蜜的負擔。」

▲5寶爸前房東控訴，5寶爸一家人口口聲聲對外說要忙著搬家，但實際上留下滿屋子垃圾。（圖／讀者提供）

▲遭前房東指控搬走新冰箱卻留嬰兒車及滿地尿布垃圾，台中5寶爸昨日漏夜清舊家。（圖／林姓房東提供）

▲台中5寶爸已漏夜清舊家。（圖／林姓房東提供）

五寶媽也不捨直呼，新聞上充斥著這對五寶夫妻的負面新聞，「很難想像他們是怎麼過生活的！是不是有一餐沒一餐的？想了就好心疼」，眼看低溫再度來襲，五寶媽也擔心孩子們禦寒衣服是否足夠？對此，五寶媽隔空喊話，「希望他們可以不要在（再）繼續生小孩了，如果可以的話我真的很願意幫助那五個小孩，如果有資訊可以告訴我，希望他們不要在（再）濫用大家的愛心...」

文章貼出後，掀起大批網友感動直呼，「你們是負責任的父母，教育小孩很辛苦，佩服你們」、「你超棒！如果多一點人跟妳一眼（一樣）就好了」、「這才是負責任的態度」、「我也生5個但最大的也高3了，大家一起加油」。

不少網友仍氣憤不已，「不願意花心思照顧的人，就算生一個也是不會投入心力」、「應該要有相關單位送那位爸爸去結紮」、「希望大家不要再捐款給他」、「覺得只有享受過程 ，然後沒有責任」。

▼5寶媽是位大正妹，平時直播賣童裝，也大批粉絲追隨！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼5寶媽「願意幫助那5個小孩」（圖／翻攝爆怨公社）

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