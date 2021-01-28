桃醫綜合大樓今起「人員採檢」　陳時中：已完成174人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚趨緩，連續4天無新增病例，確診者維持15人。為了確保醫院病毒「滅跡」，指揮中心今（28）日起針對綜合大樓309人進行PCR檢測。指揮官陳時中表示，昨日共採檢174人，今日又再增加一個地點，採檢量會繼續增加。明起也會針對環境進行檢驗。

部桃群聚感染爆發逾2週，指揮中心才針對綜合大樓進行採檢。陳時中解釋，這是因為一開始疫調幾乎沒發現接觸者，所以被列入完全切割區域，但為了杜絕任何可能性，才會再做另一次採檢，確保綜合大樓乾淨，之後會再進行環境消毒。

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