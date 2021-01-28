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1傳203人「超級毒王」毀全城！　害14官員下台、40萬人斷糧

▲▼北京疫情,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲大陸新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

毒王一己之力毀全城！黑龍江一名業務員日前染疫，卻到處趴趴走，一路播毒到吉林通化市賣產品，導致新冠病毒恐怖擴散。目前，已致203例確診，1人死亡。同時，當地因為緊急封城，一度造成全城40萬人斷糧，之後14名抗疫不力的官員還因此被問責。

通化市東昌區人民檢察院28日宣布，對「源升品質生活坊」妨害傳染病防治案提前介入偵查。通報稱，2021年1月12日通化市新型冠狀肺炎疫情爆發，經查，此次疫情是通化市東昌區新站街「源升品質生活坊」經營者季某某，於2021年1月9日聘請黑龍江籍人員林男（該人系新冠肺炎無症狀感染者，通化市疫情0號傳染源）到通化市東昌區為其產品進行銷售宣傳引起。

此前，陸媒報導，吉林省出現超級傳播者，45歲毒王近期多次往返黑龍江及吉林，接觸人士多，活動範圍較廣，6日至11日到公主嶺市和通化市進行4次針對中老年人的營銷活動，引發群聚感染，多人再傳染家人。

▲▼北京疫情,新冠肺炎。（圖／路透社）

據悉，「毒王」林男以保健為名向中老年人推銷亞麻籽油，透過「街頭送禮登記電話」建立微信群，並以「參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」吸引不少中老年人前往「聽課」。

由於林男本身當時已感染新冠病毒，而舉行推廣活動的場所只有45平方公尺（約13.6坪）大小。幾十名中老人長時間聚集密閉空間內，多數人因此中招，隨後又將病毒擴散出去。

病例激增，當地緊急封城，但因物資配送不足，大批隔離居民被「封門」後遭遇「斷糧」。《央視》透過微博怒批，吉林省封城屬嚴重誤判，不該「一封了之」。

通化市紀委監委23日對失管失察、履職不力，給疫情防控工作造成影響的相關負責人進行通報並追責問責，14人中包括通化市衛健委主任、疾控中心主任等14人。

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