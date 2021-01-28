案889感染源「236件血清檢體」結果出爐！　還有1人檢驗中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，指揮中心也將整棟列為警戒，並進一步做血清檢驗。指揮官陳時中表示，總共採檢236件血清抗體，目前235件是陰性，1件檢驗中。

部桃感染目前累計15例本土確診，其中包含多名醫護，還有住院患者、看護及陪病者，其中案889確診後，因為活動範圍在原本認定的綠區，指揮中心也緊急擴大回溯醫院接觸者，目前已有3908居家隔離中；而在案889的感染源，陳時中表示，因為環境已經經過多次消毒，會進一步做血清檢驗。

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陳時中說明，針對案889案件，有採檢12A、B的接觸者，包括外科人員等195人核酸檢測都是陰性，也進一步採檢178人血液，最後血清總共搜集236件，目前235件是陰性，1件還在檢驗中。

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