日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

▲日本沖繩縣離島宮古島市疫情升溫。圖為沖繩街景。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京28日綜合外電報導

日本沖繩縣離島宮古島市疫情升溫，每10萬人口新增確診數約是東京都的2倍，宮古島市教育委員會宣布，中小學以下全面停課；民眾爭相接受PCR檢查，讓宮古島市的氣氛為之一變。

沖繩電視台報導，宮古島市今天新增35例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創歷史新高紀錄，也是連續3天單日新增超過30例。沖繩縣今天新增98例，宮古島市就占逾1/3。

沖繩時報報導，截至25日止，宮古島市每10萬人口新增確診數為109.84人，不僅大幅超過沖繩縣的40.50人，甚至接近東京都56.03人的2倍。

琉球新報報導，宮古島市27日新增33例確診病例，眼看疫情壓不下來，宮古島市教育委員會宣布，今天起市內所有幼稚園及中小學校全面臨時停課。

許多市民為接受PCR檢查，紛紛前往縣立宮古醫院，等待受檢的車陣大排長龍，延伸到醫院外的道路上。

宮古島市26日宣布關閉公園及公共設施的政策也已上路，讓宮古島目前氣氛為之一變。

臨時停課暫訂到2月7日止，將依據疫情進行判斷。宮古島市長座喜味一幸說，雖然全面停課會讓市民非常辛苦，但為了保障大家的生命安全及避免醫療崩潰，希望大家都能配合。

宮古島市教育委員會表示，本月17日左右起，各校確認病例開始增加；截至27日上午止，市內29所中小學中，約半數15校有逾90人屬密切接觸者，5校中共有10名確診病例。

至於這波疫情擴大的背景，有人認為跟本月17日舉行的市長選舉與市議員補選有關。

宮古島市一名40多歲的男性上班族說，有來自那霸市及縣外的政治人物，各陣營支持者也有舉行會議及餐會，所以不能說選舉沒有帶來任何影響。

沖繩縣政府對此表示，有人在投開票4天後的21日出現感染症狀，不能否定可能性，待詳細資料完成後會來進行分析。

宮古島市人口僅5萬多人、面積約204平方公里，平均每平方公里人口約257人，人口密度跟台灣嘉義縣相近。

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