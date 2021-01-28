外送員送餐恐成防疫漏洞　羅一鈞：已請醫院規劃「特別取餐區」

記者嚴云岑／台北報導

桃園醫院累積15人染疫，中央流行疫情指揮中心匡列3908人居家隔離，曾在部桃就醫者，也須再健保卡上註記，但陪病者、外送員與藥廠業代等卻未被匡列，遭疑可能有破口。對此，指揮官陳時中昨表示，外送員不能進到醫院，呼籲違規者快自首。醫療應變組副組長羅一鈞今（28）日補充，已與勞動部討論相關作為，要求雇主不能強迫外送員進醫院。

羅一鈞說，早上有立委針對外送員送餐議題開記者會，有外送員反應，到醫院送餐時效內送達壓力，目前也沒有完全禁止到醫院交付，勞動部已研擬修訂外送員外送注意事項，要求雇主與交辦人員不可以強迫到醫院，醫院管理上也應採取動線管制或特別取餐區，不讓外送員進到院內。因涉及醫院內部管理，會提供幾個選項與勞動部討論，並提供醫院相關作為。

指揮中心發言人莊人祥26日表示，部立桃園醫院的保全、清潔人員，都已在健保卡上註記，但藥廠業代、物流人員、外送員，因非院內人員，並未匡列於接觸對象，也沒有在健保卡上註記。

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莊人祥解釋，由於醫院採實聯制，若真的發生疫情，並不會疫調無門。指揮中心已提醒藥廠業代或物流人員，若有症狀去醫院看診，一定要主動告知曾去過部桃，由醫療院所主動安排採檢。

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