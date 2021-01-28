部桃「清潔人員爆離職潮」　陳時中證實：有20人離職

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚，近期陸續傳出桃園人被其他醫院拒收等傳聞，還有院內清潔人員也因受到歧視離職。對此，指揮官陳時中證實，的確離職量有增加，145人中有20人離職。

部桃感染目前累計15例本土確診，其中包含多名醫護，還有住院患者、看護及陪病者，其中案889確診後，因為活動範圍在原本認定的綠區，指揮中心也緊急擴大回溯醫院接觸者，目前已有3908居家隔離中。

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由於部桃感染引發社會恐慌，出現不少歧視情況，這兩日也傳出院內清潔人員離職，陳時中坦言，的確離職員工增加，現在醫院透過關懷、發獎金等方式積極慰留，多給第一線人員鼓勵，因為沒有他們，無法讓環境變好，他們也是整體防疫裡面，很重要的人員。

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