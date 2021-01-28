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「春節期間2/8~2/16」高鐵取消自由座、台鐵限制站票數！　

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

2月就是春節連假，陸續會出現大批返鄉潮，為因應台灣新冠肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心今宣布雙鐵禁止飲食，有特殊需求，如服藥、哺乳可除外，公布客運也比照辦理。而交通部也表示，關於座位部分，也預計會取消高鐵自由座、台鐵限制站票數量。

交通部規劃在2月8日起到16日春節疏運期間，實施搭乘大眾運輸禁止飲食規定，包括台鐵、高鐵、國道客運、船舶，進出郵局也禁止飲食。

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▲▼指揮中心1/28記者會。（圖／指揮中心提供）

▲交通部航政司何淑萍司長。（圖／指揮中心提供）

交通部航政司何淑萍司長指出，有關取消高鐵自由座部分，昨天呈報指揮中心之後，目前規劃高鐵在2/8~2/16會取消自由座，台鐵也會限制站票數量，但正式公告還需要走行政程序，完成後就會對外進行公告。

在禁止飲食部分，交通部規劃在指揮中心「秋冬防疫專案」期間，民眾於大眾運輸運具內或郵局營業區域內禁止飲食，搭乘台鐵、高鐵、國道客運、船舶或進入郵局等，都不可飲食；不過如身體不適、喝水、吃藥、哺乳等可例外，飲食完後必須立刻帶口罩，若能與不特定對象保持社交距離或有隔板阻擋，也可暫時拿下口罩飲食。

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