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柯文哲談邱淑媞：以後歷史會記載　「幸好2020年台北市長是醫生」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部桃園醫院院內感染疫情擴大，卻延伸出2003年SARS疫情和平醫院封院的論戰。面對前台北市衛生局長邱淑媞槓上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，台北市長柯文哲僅表示，先把疫情解決掉，翻17年前舊帳幹什麼？「以後歷史會記載說，2020年幸好當時台北市長是醫生。」

柯文哲28日上午出席「台北犇紅包，好神悠遊付」記者會，並且接受媒體聯訪。針對邱淑媞議題，柯文哲表示，他27日晚上回家打開遙控器，看到「這個罵那個，那個罵這個，有用嗎？」先把疫情解決掉，翻17年前舊帳幹什麼？

柯文哲提及，這個有時候叫後見之明，現在看當年一定不對，「以後歷史會記載說，2020年幸好當時台北市長是醫生，因為我們還是專業人士！」

不過，柯文哲也說，他沒有去怪邱淑媞，只是說現在衛生局長黃世傑還是給他很多幫忙，畢竟醫界很講究輩份，黃世傑是醫學院大教授，他們去指揮很多醫學中心，沒有指揮不動的問題，但是「當年邱淑媞哪可能去指揮我們醫學中心院長？不可能！」所以這個沒有對錯。

柯文哲強調，「還好天佑台灣，剛好我們今天最佳組合是柯文哲、黃世傑、璩大成都是打過SARS的，所以有專業概念。我們平平安安渡過就好，平平安安渡過最重要，去翻舊帳對台灣有何好處？」

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