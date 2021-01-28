快訊／今日無本土「部桃連4日+0」　另增2例境外移入

記者洪巧藍／台北報導

部桃醫院群聚事件累積15人確診，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布連續4日無新增本土病例，部桃感染情況未繼續擴大，但仍有2例境外移入，自美國與德國入境。

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案895為本國籍20多歲男性，去(2020)年10月前往美國，今(2021)年1月24日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日出現嗅味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共24人，其中11人列居家隔離，13人列自主健康管理。

案896為本國籍30多歲男性，去年8月至德國就學，今年1月22日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月25日及26日陸續出現頭痛、發燒、流鼻水症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均獨自在住處居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

▲1/28新增兩例境外移入。（圖／指揮中心提供）

部桃醫院感染累積確診達15例，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1外籍看護、2名病患與3名病患家人等，涵蓋4個家庭，當中值得注意的是，案889與案890分別為出院病患與家屬，但他們所在的12A病房當初匡列為風險低的綠區，至目前為止還沒有找到感染源，也讓院內疫情再拉警報，指揮中心已經擴大回溯醫院病患居家隔離，相關隔離人數超過3000人。

指揮中心統計，截至目前國內累計150,239例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含146,869例排除)，其中895例確診，分別為785例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、809人解除隔離、79人住院隔離中。

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