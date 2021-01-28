違反居檢隔離裁罰達1390案　今起欠繳10萬以上就限制出境

▲行政院會會後記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

為防範新冠肺炎擴散，國內嚴格實施居家隔離檢疫，若遭發現違反隔離規定「趴趴走」，將會進行開罰。法務部28日於行政院會報告執行居家檢疫裁罰成效，截至1月25日止，共裁罰1390件案件，金額達1億7768萬8668元。此外，法務部宣布，今起裁罰欠繳金額達10萬元以上一律限制出境。

法務部今於行政院院會，就「COVID-19疫情現況及因應作為」其中有關「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件執行概況及成效」做專案報告。

法務部指出，1月28日起全國13分署強力執行，不論本國人或外籍人士，欠繳金額達10萬元以上且符合限制出境要件者，一律限制出境，目前限制出境人數108人，包含本國82人、外籍26人，拘提管收1人。

▼法務部於行政院會報告違反居檢隔離裁罰案件執行情況及成效。（圖／法務部提供，下同）

根據法務部統計，截至110年1月25日止，各縣市「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件」總件數為1390件，裁罰金額合計1億7768萬8668元；已繳納件數合計568件，金額4898萬5532元。各執行分署收受案件總數合計428件，應納金額7288萬4500元；完全繳清144件，金額1558萬元；部分繳清（含分期繳納）104件，金額281萬9256元，已繳納金額合計1839萬9256元。

法務部表示，若義務人不主動繳款，法務部將查調義務人財產並親自現場執行，對於重大違反防疫裁罰案件，法務部將發布新聞稿，嚇阻違規趴趴走的民眾，對於無資力的義務人則鼓勵分期繳納。

法務部也公布「防疫案件成功執行個案」，包括：高雄韓籍夫妻案，於機場成功攔阻義務人出境後，義務人繳清30萬元罰鍰；新竹林姓義務人，是首件100萬元裁罰案件，在繳納期限前發布新聞稿，促使義務人自動繳清；士林陳姓義務人案，收案後火速到住所現場執行，促使其自動繳清100萬元。

為因應新型冠狀肺炎裁罰案件之移送執行，法務部成立「應變小組」及「防疫執行專責小組」，主動了解相關裁罰案件之案情，及與衛生主管機關通力合作，協助衛生主管機關催繳及逾期不繳後儘速移送執行，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，全面落實政府防疫政策，以避免防疫出現破口。

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