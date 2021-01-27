快訊／蔡英文提3大防疫關鍵：守住就可以安心過年

記者陶本和／台北報導

部桃發生院內感染，並實施擴大隔離。對此，總統蔡英文27日下午主持中常會前，首次站上火線發表談話，她表示，要對抗疫情一定要把握三大關鍵。

蔡英文表示，這段時間桃園醫院感染事件，指揮中心匡列居家隔離人數5000人左右，防疫過程難免起伏，但一定要保持信心、相信專業，一起走下去。

蔡英文說，目前相關防疫措施已經提升，包括指揮中心、中央各部會、地方政府、醫療院所、國防部國軍部隊及許多單位，都已動員起來了。她強調，對抗疫情一定要把握三關鍵：第一，國民對指揮中心各項指引的配合是防疫關鍵，請大家務必要配合；第二，不分中央地方，同心面對疫情，中央一定會協助地方防疫，並強化協調機制；第三，社會共同挺醫護、挺桃園、挺第一線防疫人員，就是強化防疫意識。

蔡英文說，這是經過慘痛教訓後學到的經驗，鑽石公主號、武漢包機、磐石艦等，過去這幾年有許多考驗，我們挺過來了，防疫是長期作戰，要互相鼓舞才可以度過難關。她再次感謝防疫人員，以及感謝每一位國人，大家彼此包容，守住防線到現在，希望持續落實防疫，確保健康，安穩的日常生活。最後，由於農曆新年將至，她說，「這段期間守住，就可以有安心的過年」。

▲總統蔡英文於中常會前發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

