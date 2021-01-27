台北電玩展「場內容留上限7000人」　北市要求：出多少進多少





▲北市府衛生局赴電玩展視察防疫作為，台北市衛生局疾病管制科長余燦華、台北市電腦商業同業公會數位內容組經理吳文榮。（圖／記者袁茵攝）

【12：24更新 台北電玩展容留人數再下修至7000人】

記者袁茵／台北報導

部桃群聚感染擴大，許多大型活動紛紛宣布取消或延期，不過台北電玩展仍預定28日在南港展覽館舉行，引發民眾質疑。台北市衛生局27日派人到南港展覽館聽取主辦單位簡報與防疫規劃，疾病管制科長余燦華原本表示，已要求要做總量管制，展內容留人數上限為8000人；但事隔1小時，余燦華又補充，容留人數再下修至7000人。

針對台北電玩展的防疫規劃，台北市衛生局疾病管制科長余燦華、台北市電腦商業同業公會數位內容組經理吳文榮27日上午接受媒體聯訪。余燦華提到，衛生局特別來現場了解業者舉辦活動的防疫規劃，以及適時提供指導，首先重點是主辦單位要辦工作人員的健康管理，也要求總量管制要做好，當然人流分流部分也得做好管控，且重要的是環境消毒、進場佩帶口罩、體溫監測、落實實名制等。

當時余燦華說，關於場內容留部分，27日與主辦單位討論後，大概整個上限是在8000人，展場估計有6500坪，所以換算下來每一坪大概有0.81人部分，我們要求有效管控總量，所以未來請承辦單位分批入場，到一定人數之後，「出多少才能進多少」，藉此部分有效管制，同時人流部分進出也得做好，包含電梯加強消毒，場內體驗區加強器材消毒、落實手部衛生，場內若有比較感興趣的區域，有人潮聚集等狀況，也得要求場內引導疏散、不要聚集。

被問到容留8000人會不會太多？余燦華說，原本整個場地規畫可容納1.2萬人，配合疫情下修至8000人，未來疫情若有其他發展，人數或其他防疫措施都會調整。

至於有無討論到什麼樣的情況，電玩展會停辦？余燦華表示，如果有社區感染或傳播或不明感染源的話，他們會密切注意，疫情較緊繃的話，會依照SOP會通知主辦單位。

吳文榮則說，這部分是依據2021年1月21日中央流行疫情指揮中心對新冠肺炎疫情標準的規定，總共分為4級別，目前狀況還是第1級，他們會全力配合疾管局規定，採取實名制、手部消毒、量測體溫、全程佩戴口罩。

吳文榮指出，展館原本可以設置900展位，因為疫情關係，現在限縮只使用500展位，留出更大腹地和空間方便保持社交距離，且場內全程禁止飲食，會不斷有人員宣導全程佩戴口罩。此外，現場還有護理人員派駐在此，處理若有身體不適者，有單獨通道可以直接送至醫院，感謝衛生局給予指導，希望在衛生局指導下，全程配合並提供給玩家安全體驗空間。

被問到有外界估計人流60萬人次，吳文榮澄清，辦這個展覽這麼多年，沒有60萬人次的說法，可能是以訛傳訛，疫情期間很多話被扭曲，現在一天就是8000人，4天展期也就是幾萬人活動，沒有外面現在說的這麼嚴重。

不過，就在記者會結束沒多久，余燦華與主辦單位再進去場內勘查，並提及視察後發現展區內還有舞台、佈景等物品，為了符合1平方公尺1人，所以再將8000人下修至7000人。

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人 蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

► 5000人緊急居家隔離 侯友宜估：新北有500人

► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」



►振興一下我們的美麗