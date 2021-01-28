北市發放限量3000份「新春防疫關懷包」　含新春發財金、賀歲餅乾

▲台北市政府28日起，限量發放3000份新春祝賀關懷包予本國籍居家檢疫者。（圖／台北市政府民政局提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節將至，許多返台過年的台灣人正在居家檢疫14天。台北市政府民政局表示，自28日起限量發放3000份新春祝賀關懷包予本國籍居家檢疫者，內有新春發財金、年節巧克力、賀歲餅乾、熊讚面膜、祝福零錢包、健康毛巾、防疫口罩、體溫計、垃圾袋及餅乾、泡麵等相當豐富的關懷物資，讓28日陸續返國的居家檢疫民眾在過年期間檢疫也能感受農曆新春喜慶。

台北市民政局指出，台北市政府自2020年3月開始贈送關懷包給在北市檢疫的居家檢疫者，關懷包內含口罩、體溫計、垃圾袋等防疫物資及食物等生活相關物資，內容相當豐富。

民政局提到，為體恤年節期間仍在檢疫的居家檢疫者年節檢疫的心情，邀請民間寺廟共同發起關懷居家檢疫者活動，財團法人台北市松山慈祐宮特別提供新春發財金、祝福零錢包及健康毛巾3000份，財團法人台北市台灣省城隍廟、財團法人台北市關渡宮、財團法人台北葫蘆寺、慈諴宮等善心宮廟也共同響應提供新春發財金，讓居家檢疫者即使無法至宮廟走春，仍能感受到神明的庇佑，保佑疫情期間仍能平安過好年。

此外，民政局表示，台北市政府更加碼重量版的年節巧克力及賀歲餅乾，還加贈熊讚面膜，豐富的年節新春關懷包，祝賀居家檢疫者新春愉快，有個漂亮的新年。不過，關於這3000份限量的新春祝賀關懷包，僅只有28日起開始居家檢疫者才能拿到。

台北市政府表示，目前海外疫情仍然嚴峻，國內近期亦趨疫情緊張，為趨緩國人緊張情緒，故結合年節喜慶氣氛，盼居家檢疫安心在檢疫場所檢疫過年，並為台灣、為國人獻上喜氣及溫暖的祝福，共同攜手抗疫。

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