快訊／柯文哲：千人確診例在醫院「要封城」　防超過醫療能量負荷

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

桃園醫院群聚感染擴大，台北市政府繃緊神經，準備啟動各項應變措施。台北市長柯文哲26日表示，若短時間內北市出現1000例確診，將採取大規模停班、停課。27日受訪時，柯則說，「如果1000確診例在醫院的時候，大概就一定要封城，不然會超過醫院的處理能量」。

柯文哲27日中午到民眾黨立院黨團出席黨政協調會報。會後受訪被問到千人停班課的標準，是否會再做滾動修正？柯說，那是最嚴重情形，是計算醫院的容量，「如果1000確診例在醫院的時候，大概就一定要封城，不然會超過醫院的處理能量」。

另外，副市長黃珊珊受訪時稱千人標準會下修，柯文哲說，那是最嚴重的情形，會視疫情分階段，1例、一周15例、1000例等，中間還要微調。

對於柯文哲稱千人確診要封城一事，北市府發言人陳智菡澄清，北市府在去年10月有訂一個SOP，就像市長昨天臉書說的，先照SOP做兵推演練，「千人確診有做封城演練」，但短期內北市有1000人確診會先以停班停課或在家工作為主，「是否封城還在研議」。

因應近日英國變種病毒、部桃醫群聚，陳智菡說，今天就有舉行防疫會議，討論SOP是否要做調整；由於還要考慮桃園等地的疫情，因此會根據當前疫情變化去調整。

陳智菡說，市長所講的北市千人封城是去年的SOP，有在討論要修正出更綿密的計畫，會以千人封城為基準點，後續再做上下微調，「因為現在疫情變化，除了考量北市外，SOP的人數、內容都還會再和專家學者做討論」。