3境外移入來自「變種病毒肆虐國」！醫籲「應下令鎖國」台灣守不住

▲境外移入三個病例都是來自南非和美國，這兩地都是變種病毒肆虐的地方。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／綜合報導

中央疫情指揮中心昨（24）日宣布新增2例本國個案，並下令擴大部立桃園醫院人員進行居家隔離，另外又見3名境外移入個案，分別來自南非及美國，醫師蘇偉碩在臉書表示，這些地點都是疫情肆虐區，以現在台灣防疫狀況，「蔡總統該下令鎖國了！」

衛福部桃園醫院出現兩位感染源不明的確診者，中央流行疫情指揮中心下令將整棟大樓列為紅區警戒，包括1月6日到1月19日至部桃陪病看病的家屬及同住者皆要居家隔離，影響人數達5000多人。醫師蘇偉碩今（25）日於臉書發文表示，這次的疫情轉變之快，需要「通知緊急隔離，全民協助總動員。」

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他進一步表示，不只台灣本土案例找不到感染源讓人緊張，昨天境外移入三個病例都是來自南非和美國，這兩地都是變種病毒肆虐的地方，而台灣的防疫體系已經證明無法嚴守變種病毒入侵醫療體系和社區，呼籲「蔡總統應該下令啟動國安機制，協助指揮中心防疫，並即刻宣布鎖國！」



蘇偉碩指出，這次隔離人數眾多，不是指揮中心能夠全盤掌握，請大家協助轉發緊急通知，讓在1月6日開始曾經去過衛福部桃園醫院住院或陪伴的民眾及同住家屬，趕緊和1922聯絡，並進行居家隔離。「這些服務都是免費的，不要聽信電話自稱是政府或防疫人員要你轉帳或操作自動提款機（ATM)」，遇到疑問時，民眾請先掛斷電話問165反詐騙專線。