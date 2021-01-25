陸長途旅遊遇疫情急凍　機票下殺1折比高鐵票便宜

▲大陸長途旅遊受疫情影響，部分機票價格比高鐵票便宜。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸往年在春節前後是長途旅遊的高峰，再加上外鄉遊子透過春運長距離的運輸，往往造成機票及火車票一票難求的情況。不過今年受到疫情影響，各地政府呼籲「在地過節」，導致春節期間，飛往三亞、昆明等旅遊勝地的機票價格大幅縮水，最低甚至開到1折，比高鐵二等座票價還低。

▲各地政府在疫情防控下呼籲民眾「在地出行」。（圖／翻攝央視）

《央視財經》報導，攜程公共事務部經理付茜茜表示，從觀察到的數據來看，今年春節期間，全國多地的機票價格呈現下降趨勢，包括一些熱門的旅遊城市，「像北京到成都的機票價格下降幅度達到48%，有很多地方的機票價格遠低於高鐵動車二等座的價格。」

在疫情反撲前，多數人其實對於長途旅遊仍抱持信心，不過，進入2021年，大陸疫情出現顯增溫趨勢，再加上各地政府倡導在地旅遊，使得民眾消費信心降低，中青旅遨遊市場群總經理助理馮若賓提到，「現在我們的跟團遊和自由行、機票，這幾類影響比較大，偏遠途的旅行應該退了很多單。」

▲大陸旅遊業者網站上推出在地遊、周邊遊相關資訊。（圖／翻攝央視）

業內人士表示，經歷一整年的疫情防控常態化後，遊客願意嘗試更安全健康的出行方式，在境外遊或者是長途旅遊暫時不便的情況下，本地出行和周邊旅遊產品熱度迅速攀升。大陸旅遊平台攜程近日公布報告顯示，「通過用戶最新搜索行為分析，原地過年熱度上漲260%；在整體搜索量中，本地出行熱搜量佔比超40%。」

