這3類人快來看！4大QA一次搞懂誰要居檢14+7

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，昨日公布針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之三大類對象，實施居家隔離14天、隔離期滿採檢及7天自主健康管理措施後，已動員40名同仁致電關懷相關民眾，共計應撥578通，已於昨晚及今日上午全數撥打完畢，針對未能取得聯繫資料之30人，已由警政單位協助蒐集完成，目前逐一聯繫中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，因應昨日晚間該措施之實施，雖已事先調度1922防疫專線人力，由原假日夜間人力36人增至98人，但因民眾短時間近1萬通之進線詢問，應答速度減慢而讓民眾等候較久之情形，今日1922人力已增至213人、最高可達300人，指揮中心也提醒，近日進線量多請民眾耐心等候，如不願等候，亦可利用語音留言，後續將有專人親自回電。

指揮中心表示，民眾進線1922主要反映之問題包括：未收到人員通知詢問是否需居家隔離、確認本身是否需要自主健康管理、自主健康管理期間注意事項、自主健康管理自何時起計、居家隔離/自主健康管理期間安置問題、曾在1月6日之後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，是否需要自主健康管理等。

Q1：我目前尚未收到通知，是否需要居家隔離？

A1：

(1) 目前衛生人員已陸續通知中，若您符合 1 月 6 日至 19 日醫院感染事件回溯對象如：

1.出院病患及其同住者

2.陪病者及其同住者

3.案 889 就醫時之相關接觸者

請暫時不要離開家裡，並等候衛生人員通知。

(2) 若您接到衛生人員通知需居家隔離，請依指示完成 14 天居家隔離及後續採檢，並進行 7 天自主健康管理。

▲誰要居檢4大QA。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

Q2：1/6 後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，要自主健康管理？



A2：若您自 1/6 起曾至部立桃園醫院門、急診就醫，請於最後就醫次日起進行 14 天自主健康管理。

▲誰要居檢4大QA。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



Q3：自主健康管理期間要注意哪些事情？



A3：

(1)請隨時留意自身健康(早晚量體溫、勤洗手、外出時嚴格遵守全程佩戴口罩，避免搭乘大眾運輸工具及出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所等)；相關規定可至疾病管制署 QA 查閱。



(2)若自主健康管理期間身體不適，請下載線上醫療諮詢平台，經急診專科醫師線上諮詢後，給予處置建議，若醫師評估需就醫，則會通知當地衛生局與指定就醫院所。

▲▼是否要居檢4大QA。（圖／指揮中心提供）





Q4：我被通知要居家隔離，該在哪裡隔離？



A4：於自家進行居家隔離(以 1 人 1 室，且含專用衛浴設備為原則)；如為全家均需進行居家隔離者不在此限，且應經常消毒共用區域(含衛浴設備)、交談或需接觸時需全程佩戴口罩，用餐時盡量保持適當距離、使用公筷母匙或分菜完後再進食、避免近距離接觸等相關防疫措施。

若您有需求，亦可預訂防疫旅宿，或向地方衛生單位申請集中檢疫所(需自行付費)完成居家隔離。

▲因應擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，民眾詢問最多的4種QA。（圖／指揮中心）

此外，因防疫需要而至採檢院所接受COVID-19公費採檢者，指揮中心已補助採檢院所相關之採檢費和檢驗費。為進一步減輕民眾負擔，指揮中心將對於單純進行COVID-19公費採檢民眾，免收掛號費及診察費，針對免收COVID-19公費採檢掛號費及診察費之醫療機構，衛福部將研議相關獎勵措施。