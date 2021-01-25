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英專家：打過2劑疫苗仍可能傳播病毒　免疫反應需等至少3週

▲▼英國疫苗接種 。（圖／路透）

▲專家表示，從來沒有百分之百保護力的疫苗，因此也不保證接種後不會染疫。圖為英國民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社倫敦24日綜合外電報導

英國副首席醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）警告，已接種2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗的人仍可能將病毒傳染他人，因此應繼續遵守防疫封鎖規定。

英國廣播公司（BBC）報導，范-塔姆投書「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）寫道，科學家「確實還不知道疫苗對病毒傳染的影響」。他表示，疫苗帶來「希望」，但感染率必須盡快壓下。

學者出身的范-塔姆說，從來沒有百分之百保護力的疫苗，因此也不保證接種後不會染疫。

他還表示，有可能在接種後2到3週內感染病毒，因此「最好」等「至少3週」，讓年長者免疫反應完全發揮。

▲▼疫苗。（圖／路透）

范-塔姆說：「即便打了兩劑疫苗，你可能還是會將Covid-19傳染其他人，讓傳染鏈持續。行為改變恐會繼續散播病毒，讓病例數居高不下，並讓其他也需要疫苗但接種順序排在後面的人面臨風險。」

英國今天通報新增3萬4起確診病例、610人病亡；全國累計364萬7463人染疫，9萬7939人病故。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，英國80歲以上長者約有75%已接種第1劑疫苗。

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