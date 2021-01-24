▲青春山海線讓您感情永不變，限量「紀念風味禮盒」開放預購。（圖／新北市經發局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府與五星級甜點主廚及知名設計師共同合作，結合青春山海線在地特色所推出的茶、酒兩款「青春山海線紀念風味禮盒組」，在1月31日前限量各2000組開放預購，售罄提早截止，歡迎民眾踴躍訂購，讓大家青春為餡、山海作飲，良景佐美食，人文兼創生，好禮一起陪你一起過新年，親朋好友感情永不變。

經發局指出，為推動東北角及北海岸地區地方創生，新北市政府針對八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8個行政區的在地食材與文化，推動「青春山海線創新商品開發計畫」。不僅號召優質業者運用北海岸在地食材開發創新產品，同時也聘請專業主廚與知名設計師，打造全新的「青春山海線紀念風味禮盒組」，在口味上，邀請了五星級甜點主廚指導商品口味研發、包裝設計則邀請中華平面包裝設計協會指導包裝設計。

▲「茶禮盒組」選用了谷芳幸福茶園的鐵觀音碧螺春茶包組等產品，禮盒直接下殺79折，優惠價550元。

經發局表示，青春山海線禮盒外觀典雅珍貴，內容超值且豐富，每款都由四樣優質產品所組成。「茶禮盒組」選用了受歡迎的谷芳幸福茶園的「鐵觀音碧螺春茶包組」、藷童瑤的「山海薯條」、手信坊的「海鮮米餅」、全台唯一包天然花生餡的海邊走走的「花生愛餡蛋捲」，禮盒直接下殺79折，優惠價550元。

另外「酒禮盒組」中包含三芝二號倉庫「櫻芝戀花見櫻花酒」、香辣口感阮的肉干「香辣蟹筷子肉干」、「原味筷子肉干」、舞茶實業「魩仔魚爆米花」、艾波索法式甜點「奶油龍蝦餅乾，以市價的63折，優惠價680元販售。

▲「酒禮盒組」中包含三芝二號倉庫「櫻芝戀花見櫻花酒」等商品，以市價的63折，優惠價680元販售。

此外，青春山海線紀念風味茶、酒禮盒組，每款限量2,000盒，即日起至110年1月31日開放民眾訂購，2月1月日至2月8日開放於新北市政府1樓大廳領貨，售罄提早截止，有興趣訂購的民眾可至https://reurl.cc/R60LVx 訂購或電洽：02-2960-3456分機5277陳小姐。

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