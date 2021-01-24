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社會 社會焦點 保障人權

老婆包包裝「陌生性感內衣褲」！他頭炸綠光一查…驚見上山按摩照

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲人妻與小王上班日請假出遊，在草皮上按摩頭部。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人夫發現妻子經常到公園，包包內還裝有沒見過的性感內衣褲，花錢請徵信社一查才知道，自己頭上被戴了一頂綠帽，大受打擊，決定提告向小王求償。法院審理後，判小王應賠償人夫8萬元，可上訴。

人夫主張，結婚12年後妻子態度愈來愈冷淡，還經常獨自開車到板橋的民生公園，或開到住處附近停留久未返家，2019年間他意外發現，妻子背包內竟然裝有多件他從來沒看過的性感內衣褲，2020年1月間委託徵信社調查，這才知道老婆竟然搞外遇，2020年西洋情人節前一天還與小王一同向公司請假，開車到新竹某山區的民宿餐廳約會，公然並肩坐在草地上幫彼此按摩。

人夫2020年2月23日氣得質問妻子，妻子這才坦承婚外情，並將與小王的對話內容給他看，內容包括小王傳送摩鐵訂房兌換券的截圖、情人對戒、吃醋、吵架等訊息，妻子還自白，經常在下班後與小王在公園約會，至少3次去摩鐵激戰，讓他大受打擊，甚至遭到他人恥笑，決定向小王求償100萬元精神撫慰金。

對此，小王辯稱，與人妻只是一般同事，平常僅偶爾聊天、團購商品，也不知道人妻已婚，至於出遊則是因為人妻說有事情需要去新竹，剛好當天他要處理車輛維修、保養事宜沒有上班，基於同事情誼協助載送人妻，不料途中偏頭痛發作，怕影響行車安全才會進入民宿餐廳，人妻則是因他身體突然不舒服，才會幫他稍加按摩紓緩。

小王稱，人夫曾懷疑過人妻與另名男子搞外遇，可知人夫生性多疑，從人夫聘請徵信社、偷翻手機等舉動也可知，夫妻倆的婚姻本來就有破綻，強調雙方對話內容多是購物、旅遊等資訊，沒有任何挑逗、勾引。至於人妻坦承有發生3次性行為的錄音檔，可聽出人妻語調哽咽、無助，人夫則咄咄逼人威脅要公布LINE，內容也並非連貫，小王指稱，人夫有斷章取義之嫌。另外，人夫擅自聘請徵信社跟拍的行為已侵犯了他的隱私權。

新北地方法院審理後認為，小王有人妻的臉書，不可能不知道對方已婚。小王開車90公里載人妻到新竹，卻稱不知道人妻去新竹要做什麼事情、2人各走各的，非但與常情不合，還有並肩同行的照片打臉，至於上班日請假出遊，出現按摩行為，則逾越了朋友的界線，判他應賠償人夫8萬元，全案仍可上訴。

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