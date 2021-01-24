淡水「樹興」農再社區健行吃美食　自創小農品牌「真蒔」蒔茶油

▲淡水「樹興農再」社區健行吃美食，自創小農品牌「真蒔」蒔茶油。（圖／新北市農業局表示，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導樹興社區，依農再計畫由社區自行打造活動式攤車，供假日小農文創市集販售社區自創品牌「真蒔」蒔茶油、小農自產龍眼花茶、果醬、文創手工創意填色皂等特色產品，歡迎大家假日來社區健行吃美食。

淡水樹興社區位屬農村型山區，生產、生活、生態資源豐富，近年來推廣食農教育，有專業水準導覽員帶領民眾參與食農活動、認識當地農村歷史遺跡、生態導覽，創造就業機會也幫助社區小農收益增加。

▲淡水區樹興社區不僅有茶油美食黃金蛋、茶油雞、娃娃菜等豐富的菜色。

淡水區樹興社區青農許元耀表示，社區不僅有茶油美食黃金蛋、茶油雞、娃娃菜等豐富的菜色，還有農村歷史遺跡木炭窯、洗衣窟，推薦民眾以騎腳踏車或健行的方式，親近農村發掘當地特產，放慢生活步調，享受市區旁的大自然美景。

許元耀說，小農文創市集也結合鄰近忠山社區、忠寮社區每個假日共同販售！支持在地小農的你千萬別錯過。交通資訊:輕軌淡金鄧公站下車，往滬尾櫻花大道出口走路健行約15分鐘到達市集。

▲親近農村發掘當地特產，放慢生活步調，享受市區旁的大自然美景。

農業局長李玟表示，本計畫為助於促進農村產業發展、提升生活環境品質、生態保育及文化保存活化，期盼透過協助改善社區環境的軟硬體，提升農村特色化發展、轉型二級加工產業，推動社區生產、生活、生態發展，另歡迎民眾帶著家人走訪一趟農村，享受難得放鬆的假期。

農業局再次提醒民眾，除了勤洗手、外出戴好口罩、維持社交距離、保持良好衛生習慣，也要記得隨身攜帶酒精消毒，一起來度過疫情的考驗！

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