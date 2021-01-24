▲新北擬取消YouBike前30分鐘免費，交通局：轉乘仍享有優惠。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局強調YouBike是為提供大眾運輸最後一哩路接駁服務，交通局擬將現行前30分鐘騎乘免費補貼（市府補貼10元），調整為部分補貼（市府補貼5元，民眾自付5元），但維持原大眾運輸轉乘優惠，提升使用效率發揮最後一哩路功能才是收5元目的。台北市於2018年已採取前30分鐘收費5元政策，高雄、嘉義也決定在2021年4月1日起跟進調整。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北市自2014年起推動YouBike至今已達635站點，車輛2萬265輛，每日騎乘人數10萬餘人次，累計騎乘人數更達1.13億人次；據調查約96%YouBike使用者於30分鐘內還車，其中則有高達75%以上使用者會轉乘捷運、公車或火車等大眾運輸，顯示YouBike已扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色。

吳政諺指出，因此為使資源更有效運用及落實使用者付費原則，新北市交通局將調整現行前30分鐘騎乘免費補貼（市府補貼10元），改為部分補貼（市府補貼5元，民眾自付5元），但維持原轉乘優惠，提供真正有大眾運輸轉乘使用需求的民眾持續享有前30分鐘免費補貼優惠，以提升YouBike發揮最後一哩路的效能。

交通局表示，1280元定期票將同樣可享有免費騎乘優惠，且1280定期票運費差額仍由政府補貼，以鼓勵民眾多加使用大眾運輸運具，市府亦將持續蒐集民眾使用YouBike習性與目的，滾動檢討補貼政策，以使資源運用有效，鼓勵綠色運輸及永續經營的目標。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版