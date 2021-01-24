石門富基1星、貢寮澳底3星漁港榮獲佳績　新北市政會議獻獎

▲石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴（左）、父親（右）。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府提報富基漁港及澳底漁港參加2020年漁業署舉辦的「金鑑漁港」選拔，雙雙榮獲佳績，澳底漁港獲得最高三星殊榮，更獲頒漁作薪傳獎，富基漁港也獲得一星的肯定！20日由漁業處張麗珍處長、金山區漁會朱麗鑾總幹事及貢寮區漁會林麗美總幹事於市政會議獻獎給市長侯友宜分享喜悅。

漁業處表示，澳底漁港及富基漁港具有多元風貌、觀光潛力及良善管理機制，在全國21個參加的第二類漁港中，澳底漁港榮獲最高三星級的肯定，同時也因具有傳統漁作魅力，得到「漁作薪傳」績優獎項，另富基漁港也受頒一星級認證。

▲20日由漁業處張麗珍處長、金山區漁會朱麗鑾總幹事及貢寮區漁會林麗美總幹事於市政會議獻獎給市長侯友宜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

侯友宜肯定漁業處及漁會在漁港發展的努力，包含澳底漁港魚貨直銷中心開幕啟用，結合貢寮鮑產地行銷活動，推動地方創生；富基漁港與時尚界結合，辦理「北海岸時尚藝術季」，讓在地漁民都能參與其中，創造共榮環境，推廣富基漁市品牌，讓新北不只做大市，還要做大事！

▲▼石門富基漁市年菜組合，歡迎民眾朋友來嘗鮮。



漁業處長張麗珍表示，新北市共有28個漁港，因應市府推動「來新北，嗨漁港」計畫及漁港轉型，每年投入大量資源進行漁港建設及改造，以及維護漁港環境，這次獲頒金鑑漁港及漁作薪傳獎，感謝漁業署及市民朋友對澳底及富基漁港的肯定，也歡迎民眾趁過年期間到漁港走走。

2021年貢寮區漁會和富基漁市都有推出生鮮魚貨禮盒，澳底魚貨直銷中心全聯超市區域過年不打烊，營業時間為上午10時至下午4時，富基漁市過年期間營業時間為上午10時至晚上8時（除夕營業至下午5時），歡迎大家一起來富基及澳底漁港感受「金鑑漁港」的魅力！

▲▼貢寮區漁會推出優質伴手禮，美味又大方。

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