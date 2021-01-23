　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三芝分駐所新建廳舍落成啟用　新北警長黃宗仁：提升地區治安效能

▲三芝分駐所新建廳舍落成啟用 新北警長黃宗仁：守護地區治安。（圖／新北市警察局提供）

▲三芝分駐所新建廳舍落成啟用，新北警長黃宗仁：守護地區治安。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局於21日上午在新北市三芝區育英街27號前舉辦「新北市警察局淡水分局三芝分駐所新建工程」落成啟用典禮。典禮由市長侯友宜、警察局局長黃宗仁、淡水警分局長張國哲及三芝區長王立文主持，並邀請民意代表、貴賓及各界來賓觀禮。

警察局指出，三芝分駐所沿革可追溯至日據時代明治34年（西元1901年），為時下台北廳淡水支廳（前滬尾支廳）所屬派出所，大正9年（西元1920年）取名為小基隆派出所，台灣光復後正名為「三芝分駐所」沿用迄今。

警察局表示，三芝分駐所重建前廳舍與金山戶政事務所三芝區所為同棟辦公之建築物，於1990年4月興建完成，因結構系統不佳、耐震強度不足，評估需辦理拆除重建，金山戶政事務所三芝區所於2014年遷入三芝區公所1樓合署辦公，舊有建物拆除重建計畫於2017年11月獲內政部「前瞻基礎建設計畫」之「公共服務據點−公有危險建築補強重建」計畫第1期核定補助經費預算。

▲三芝分駐所新建廳舍落成啟用 新北警長黃宗仁：守護地區治安。（圖／新北市警察局提供）

▲淡水警分局三芝分駐所新建廳舍落成啟用。

「三芝分駐所」新建廳舍為地下1層、地上3層，總樓地板面積343坪，興建工程費用4582萬元，於2020年7月19日竣工，為一棟符合勤務需求之警察廳舍，景觀的設計融入三芝當地著名的櫻花意象風貌，除基地北側原植1株已盛名遠播的山櫻花，正門前側人行道新植成排的八重櫻。

警察局說，三芝地理位於淡水往返北海岸知名景點的中繼點，更是陽明山國家公園的後花園，假日車潮不斷，經常湧入大量遊客，三芝分駐所離著名的單車旅遊路線101縣道近在咫尺，可提供民眾補水、打氣等服務，加上未來規劃友善戶外桌椅，如同鐵馬驛站服務區，將是單車迷停留休憩的絕佳選擇。

警察局長黃宗仁表示，三芝分駐所目前警勤區數14個、官警數15人，新建廳舍的落成啟用，不僅可提供市民更好、更專業的服務，也能讓警察同仁有更舒適安全的辦公環境，期望大幅提升打擊犯罪效能，營造地區安全的居住環境。

▲三芝分駐所新建廳舍落成啟用 新北警長黃宗仁：守護地區治安。（圖／新北市警察局提供）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了：看到必買！
謝金燕「洗衣板腹肌」超狂！　傲曬健美纖腰
楊丞琳、李榮浩終於見面了！　分開304天「曬出擁抱照」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三芝分駐所新建廳舍落成啟用　新北警長黃宗仁：提升地區治安效能

新北青少年圖書館玩「藝」過新年　16位在地藝術家攜手「春鬧」

新北升格10年騎警隊關懷弱勢　警長黃宗仁：感受警政溫情一面

「台中女麗購」前進霧峰　10萬禮金得主狂喜高喊：繼續買下去！

「利鑫農場」開創加工農產新通路　石門女青農高曉涵延續有機精神

葉國一贈新北警1萬瓶抗菌乾洗手　警長黃宗仁：同仁執勤兼顧防疫

台南市府攜手廣安宮為街友送暖　黃偉哲：以行動關懷街友共度好年

屏東家扶扶幼主委交接　范安煌帶領團隊推動扶幼工作

國民黨花蓮市黨部邀名師揮毫贈春聯　民眾領春聯也簽署反萊豬

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才　黃偉哲：為市民找工作過好年

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

三芝分駐所新建廳舍落成啟用　新北警長黃宗仁：提升地區治安效能

新北青少年圖書館玩「藝」過新年　16位在地藝術家攜手「春鬧」

新北升格10年騎警隊關懷弱勢　警長黃宗仁：感受警政溫情一面

「台中女麗購」前進霧峰　10萬禮金得主狂喜高喊：繼續買下去！

「利鑫農場」開創加工農產新通路　石門女青農高曉涵延續有機精神

葉國一贈新北警1萬瓶抗菌乾洗手　警長黃宗仁：同仁執勤兼顧防疫

台南市府攜手廣安宮為街友送暖　黃偉哲：以行動關懷街友共度好年

屏東家扶扶幼主委交接　范安煌帶領團隊推動扶幼工作

國民黨花蓮市黨部邀名師揮毫贈春聯　民眾領春聯也簽署反萊豬

台南勞工學苑成果發表暨新春就業徵才　黃偉哲：為市民找工作過好年

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」　第2季百人搶！曝新徵選方式

獨／鯰魚哥認了追求同劇「女兵」　心動告白慘被打槍

《天竺鼠車車》超萌蛋糕、馬卡龍收到絕對開心 　網：捨不得吃啦

嘴邊肉超軟Q！慢動作播放「毛茸茸兔寶」洗臉　搓手後臉頰畫圓

張清芳美聲勾靈感！《聽見臺灣》揭曉樂章內幕

46歲謝金燕「洗衣板腹肌」超狂！　傲曬健美纖腰：姐還能更猛嗎

他為減肥「不吃澱粉還每天喝乳清蛋白」　健檢驚見腎功能障礙

台中運動局推動街舞大賽　培育巴黎奧運霹靂舞人才　

自由女神楊孟樺扭傷無法出戰　台電五局苦戰退臺北鯨華

楊丞琳、李榮浩終於見面了！　分開304天「曬出擁抱照」網喊恭喜

地方熱門新聞

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

猝死女嬰生母與5男子產下7孩　生了都給別人顧

路旁俗俗賣高麗菜竟是偷竊所得

疫情升溫 宜蘭縣人潮聚集點預防性全面消毒

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

新竹最熱血購物中心　5台捐血車募1221袋

石梯坪發現男屍　海巡打撈安置待勘驗

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

3校攜手組「科學新視界育樂營」

部桃醫護訂不到餐　他霸氣送1500個便當

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

打工1男2女沒錢租屋　搬進涼亭當新家

獨老50年無身分　戶所助重獲身分證

全台九層塔大缺貨　萬丹農民開紅盤

更多熱門

相關新聞

新北青少年圖書館在地藝術家攜手「春鬧」

新北青少年圖書館在地藝術家攜手「春鬧」

青少年圖書館過年很藝術！新北市青少年圖書館特別攜手新北市人文藝術協會推出充滿濃濃年味的「春鬧」年節閱讀特展，16位安坑在地藝術家以各自擅長的銅雕、紙雕、篆刻、木雕、棉紙撕畫、油畫、水彩、金工飾品等，攜手打造出結合閱讀與藝術的「春鬧」年節閱讀特展，帶給大家一個不一樣的藝術新年。

新北升格10年騎警隊關懷弱勢

新北升格10年騎警隊關懷弱勢

葉國一贈新北警局1萬瓶抗菌乾洗手

葉國一贈新北警局1萬瓶抗菌乾洗手

開創加工農產新通路　石門女青農延續有機精神

開創加工農產新通路　石門女青農延續有機精神

鶯歌雙載機車凌晨自摔！2男不治

鶯歌雙載機車凌晨自摔！2男不治

關鍵字：

新北三芝分駐所新建廳舍

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面