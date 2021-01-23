三芝分駐所新建廳舍落成啟用　新北警長黃宗仁：提升地區治安效能

▲三芝分駐所新建廳舍落成啟用，新北警長黃宗仁：守護地區治安。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局於21日上午在新北市三芝區育英街27號前舉辦「新北市警察局淡水分局三芝分駐所新建工程」落成啟用典禮。典禮由市長侯友宜、警察局局長黃宗仁、淡水警分局長張國哲及三芝區長王立文主持，並邀請民意代表、貴賓及各界來賓觀禮。

警察局指出，三芝分駐所沿革可追溯至日據時代明治34年（西元1901年），為時下台北廳淡水支廳（前滬尾支廳）所屬派出所，大正9年（西元1920年）取名為小基隆派出所，台灣光復後正名為「三芝分駐所」沿用迄今。

警察局表示，三芝分駐所重建前廳舍與金山戶政事務所三芝區所為同棟辦公之建築物，於1990年4月興建完成，因結構系統不佳、耐震強度不足，評估需辦理拆除重建，金山戶政事務所三芝區所於2014年遷入三芝區公所1樓合署辦公，舊有建物拆除重建計畫於2017年11月獲內政部「前瞻基礎建設計畫」之「公共服務據點−公有危險建築補強重建」計畫第1期核定補助經費預算。

▲淡水警分局三芝分駐所新建廳舍落成啟用。

「三芝分駐所」新建廳舍為地下1層、地上3層，總樓地板面積343坪，興建工程費用4582萬元，於2020年7月19日竣工，為一棟符合勤務需求之警察廳舍，景觀的設計融入三芝當地著名的櫻花意象風貌，除基地北側原植1株已盛名遠播的山櫻花，正門前側人行道新植成排的八重櫻。

警察局說，三芝地理位於淡水往返北海岸知名景點的中繼點，更是陽明山國家公園的後花園，假日車潮不斷，經常湧入大量遊客，三芝分駐所離著名的單車旅遊路線101縣道近在咫尺，可提供民眾補水、打氣等服務，加上未來規劃友善戶外桌椅，如同鐵馬驛站服務區，將是單車迷停留休憩的絕佳選擇。

警察局長黃宗仁表示，三芝分駐所目前警勤區數14個、官警數15人，新建廳舍的落成啟用，不僅可提供市民更好、更專業的服務，也能讓警察同仁有更舒適安全的辦公環境，期望大幅提升打擊犯罪效能，營造地區安全的居住環境。

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