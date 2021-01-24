批避桃禁令「用恐懼種下分隔線」　柯文哲籲：傳簡訊向桃園人加油

▲柯文哲發起暖心活動，鼓勵民眾打給桃園的朋友加油打氣。（圖／翻攝自柯文哲IG）

記者袁茵／台北報導

部桃醫爆發群聚感染，至23日已累計13例確診，使部分桃園以外的民眾擔憂，甚至出現「避桃禁令」等言論。對此，台北市長柯文哲24日提及，「病毒最可怕的地方，是用無心的恐懼，種下有形的分隔線。」並發起為桃園朋友問好的暖心活動。

柯文哲23日於IG上表示，部桃院内感染已擴大為社區感染，人們的討論也從「封院」進一步擴大，甚至對要去桃園者下了「禁足令」。

柯文哲回憶道，記得新冠肺炎疫情一開始爆發時，武漢人在自己國内變成次等公民、亞裔人士在歐美也遭到歧視，如今台灣人竟然也對桃園人另眼看待，這或許就是病毒最可怕的地方，「它用無形的恐懼，種下有形的分隔線。」

柯文哲認為，此刻對桃園的朋友來說一定非常煎熬，大家不妨打通電話、傳個簡訊，和桃園的朋友問好，短短幾字「你好嗎？加油！」也許就足夠。「#桃園加油」、「#台灣加油」、「#拒絕口水」、「#並肩作戰」。

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