邱淑媞列指揮中心4大罪狀！陳時中回應：任何批評指教都歡迎

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（資料圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，至今已有12人染疫。前國健署長邱淑媞22日痛批，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，害得出院病人、醫護家屬染疫，正確做法應是禁止部桃人員進出，並嚴格採取院內「一人一室」方式，同時「擴大社區採檢」，以防全台淪陷。指揮中心指揮官陳時中今回應，各方面都有很多指教，但在戰略面認為隔離目前相對重要，不管是戰略面或執行面，只要確實做好對疫情都是有幫助的，希望大家能一起齊心來抗疫。

邱淑媞在臉書上表示，防疫其實只是「很簡單的邏輯」，但指揮中心邏輯欠缺，連台大公衛學院專家也被打到「噤聲」，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？」邱淑媞批評，現在每增加一個病例，就要往後加28天的危險期，「看來春節商機，不論是桃園，乃至全臺，是要泡湯了。一連串要命的錯誤，加上遲遲不擴大採檢，坐以待斃，造成這種局面！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱淑媞在文中列舉指揮中心4點「致命邏輯錯誤」：

一、醫院內有醫護感染，同院接觸者卻「居家」隔離、檢疫或自主健康管理，此舉難道不是危及醫護家人嗎？她建議，應該比照入境者，採取一人一戶作法，或入住防疫旅館。

二、院內爆發群聚感染，不該採取「只出不進」，而是應該採取「只進不出」或「不出不進」，因為處理傳染病，最重要的是趕快阻斷傳播；若真要准許出院，應比照入境者採取「一人一戶」或入住防疫旅館。如此一來，22日就不會新增2例本土案例（案881、案882）。

三、儘管病人檢測陰性，但裡面可能有假陰性、潛伏期，不一定真的沒感染，但指揮中心現在把所有人混在一起照顧，這樣只要出現一個感染或接觸者，就全部交叉感染；正確應該採取「一人一室」，將所有陰性病人隔離治療，並參考中國大陸的方艙醫院，將確診者安置在同一間，因為彼此都感染了，不會再感染對方。

四、現在，太多社區病例曾經在社區趴趴走，一定要立即「擴大社區採檢」，包括桃園和雙北。

許多網友看完一面倒大罵，「全世界最沒資格講的人就是妳」、「妳還想要害死多少無辜的人，17年前不過癮嗎」、「別以為醫護人員會忘記妳的太空裝」、「當年和平封院的錯誤決定，妳也是決策者之一，今天還有臉出來對指揮中心指指點點嗎」。今天記者會上陳時中也回應了邱淑媞提出的質疑，他表示，防疫期間有很多來自各方面的指教，戰略面上指揮中心認為目前隔離是相對重要的，而執行上則是要由疫調人員、醫護人員和指揮中心等一起來努力，對於外界有任何批評指教都是歡迎的，指揮中心都會虛心檢討，希望大家能一起齊心來抗疫。