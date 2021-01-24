美麗島民調／打破死亡交叉！蘇貞昌滿意度52%　蔡英文信任度59.6%

▲蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府自進口萊豬後聲勢下滑，行政院長蘇貞昌甚至在去年底的民調，首次呈現死亡交叉。《美麗島電子報》公布2021年最新民調，蘇揆在1月滿意度增加近5個百分點，來到52%，負評也少了近5%降到42%。總統蔡英文的數據更驚人，信任度達到59.6%，滿意度也是高達57.8%。

蘇揆去年底深陷風波，舉凡牛肉麵事件、信功案等，皆重挫蘇貞昌民調。據《美麗島電子報》12月國政民調顯示，蘇貞昌施政滿意度有46.8%，不滿意者有49.3%，這也是他首次呈現「死亡交叉」。

不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前公布最新民調，他指出，雖然蘇貞昌上個月還是死亡交叉。但新民調顯示，蘇揆的滿意度回到52個百分點，負面評價則降到42個百分點，至於差距很大的原因，主要是因為萊豬事件已經過去了。

▼蘇貞昌施政滿意度。（圖／美麗島電子報提供）

至於總統蔡英文的部分，吳子嘉透露，她的信任度達到59.6%快接近6成，另不信任度更低，為36.2%。整體來看，蔡英文也好、蘇貞昌也好，都往一個好的方向在發展。

▼蔡總統執政滿意度、信任度。（圖／美麗島電子報提供）

民調調查時間自2021 年 1 月 20至21日，委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為，設籍在全國 22 縣市，年滿 20 歲的民眾。成功完訪 1072 人，在信賴水準 95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。