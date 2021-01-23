　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

記者陳家祥／台北報導

今年是日本311大地震10週年，總統蔡英文23日下午特別以錄影方式參加「台日友情101點燈活動」，強調這十幾年來，台灣和日本，延續了互相關懷、協助的情誼。雖然目前暫時被疫情分離，不過，台日也必將攜手克服挑戰，台灣會繼續為日本朋友加油，也期待台日友情，長長久久。

蔡英文致詞時指出，這個月初，日本的地標東京鐵塔，為了「台灣祭」點亮的光芒，帶給我們很大的驚喜。今天和明天，在台灣的地標－台北101大樓，也會點亮「台日友情」的文字，「我們要告訴全世界，台灣和日本，一直是緊密連結的好鄰居」。

蔡英文提到，今年也是日本311震災10週年，當年日本遭遇難關，台灣人感同身受，並且真切地為日本祈福、提供支援，因為台灣人始終記得，每一次台灣遇到災害，日本也總是溫暖地伸出援手。

「這十幾年來，台灣和日本，延續了互相關懷、協助的情誼。」蔡英文說，從去年開始，面對疫情的挑戰，台日也交流防疫的經驗，合作接送彼此的國民回家。

▲▼蔡英文錄製影片參加「台日友情101點燈活動」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文錄製影片參加「台日友情101點燈活動」。（圖／總統府提供）

蔡英文說，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，這就是日文中的きずな，也就是台日關係最大的引擎。由留日臺灣設計師打造的「台日友情」Logo，很真實地呈現出這份情誼。

「雖然目前我們暫時被疫情分離，不過，我們也必將攜手克服挑戰。」蔡英文表示，今天也是距離東京奧運開幕日，倒數半年的日子，「我要祝福日本，團結通過考驗，再次舉辦睽違半個世紀的東京奧運會」，台灣會繼續為日本朋友加油，也期待台日友情，長長久久。

總統府指出，今年是日本311震災10週年，日本台灣交流協會透過各式「日台友情系列活動」向台灣各界傳達感謝的心意。其中，第一場「台日友情101點燈活動」在中華文化總會及台北101大樓的協助下，在東京奧運開幕半年前的今日，於台北101大樓外牆點亮紀念日台友情、聲援東京奧運的祝福話語。

ET快訊
戴資穎逆轉勝殺進決賽！　將再對決馬琳爭冠
快訊／張恒認出軌　「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光！
手機被沒收大哭！老師打電話回家…聽「媽媽調去桃園」秒沉默
鄭爽爆不孕！　爸鬆口找代孕原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨痛批吳淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

糗！吳斯懷提案凍結保警業務預算　竟稱顧立雄「金管會主委」

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多

北市都發局長黃景茂接任住都中心執行長　柯文哲：他被中央挖腳

台灣人口首度負成長「-4.2萬人」　內政部曝2原因...與新冠有關

林俊憲：邱淑媞最沒立場指責防疫　台灣人會永遠記住她的不作為

蘇貞昌稱「聞不到九層塔」就是新冠肺炎　葉元之轟失格：無知歧視

邱淑媞反擊網友「暴民政治」：陳時中要大家帶酒精已透露社區傳播

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

民進黨痛批吳淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

糗！吳斯懷提案凍結保警業務預算　竟稱顧立雄「金管會主委」

日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多

北市都發局長黃景茂接任住都中心執行長　柯文哲：他被中央挖腳

台灣人口首度負成長「-4.2萬人」　內政部曝2原因...與新冠有關

林俊憲：邱淑媞最沒立場指責防疫　台灣人會永遠記住她的不作為

蘇貞昌稱「聞不到九層塔」就是新冠肺炎　葉元之轟失格：無知歧視

邱淑媞反擊網友「暴民政治」：陳時中要大家帶酒精已透露社區傳播

「台版唐吉訶德」曝光！她狂推：人少又好逛　內行人一面倒認同

簡偉儒19分領軍　富邦勇士87比67成功復仇攻城獅

戴資穎化解宿敵好友依瑟儂4賽末點殺進決賽　將再對決馬琳爭冠

臉書遭到「強制登出」全球網友受災　臉書官方回應了

民進黨痛批吳淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

黃小柔曝新身分！晚上睡不著覺　老公突嚴肅：該集訓了

花紋口罩、法式風手機殼！6大熱銷設計品牌　提升生活質感必須認識

巴奈合體老公開唱　女兒真情告白...全場被逼哭

12道「必吃港點熱量」排行！1油爆共通點…網看完掉下巴

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

女議員「泳裝文宣」被起底

邱淑媞反擊網友：陳時中要大家帶酒精已透露社區傳播剩一步之遙

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

邱淑媞臉書轟防疫遭千人出征　網嗆：「和平封院」31條冤魂沒找妳？

罷捷發起人曝「反萊豬罷黃捷」遭北市警約談

快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

疫情擴大...民進黨成立群組「守黃捷」

蔡英文讚蕭美琴「成為了世界的焦點」

四君子3缺1掛招牌撐黃捷　罷免團酸爆：原來這麼有錢

王定宇批邱淑媞：妳怎麼有臉？

高雄罷捷設288投票所　鳳山區29.1萬人可以投票

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨氣炸

更多熱門

相關新聞

日本死亡數達5000人　短短2週增1000人

日本死亡數達5000人　短短2週增1000人

日本新冠肺炎疫情持續延燒，根據厚生勞動省最新統計，日本國內死亡數在23日超過5000人，短短2星期內爆增1000人。另外，東京都也通報新增1070人確診，這是連續第11天單日確診人數超過千人。

連勝文：蔡英文應向美國要5萬支疫苗給台灣醫護

連勝文：蔡英文應向美國要5萬支疫苗給台灣醫護

他勇闖廢棄遊樂園「拍詭片」網嚇：有看到人…

他勇闖廢棄遊樂園「拍詭片」網嚇：有看到人…

辜寬敏自曝與蔡英文用餐　無拒絕制憲公投

辜寬敏自曝與蔡英文用餐　無拒絕制憲公投

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

關鍵字：

蔡英文日本台灣總統府

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面