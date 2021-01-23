日本311地震十週年　蔡英文秀日文「きずな」：期許友情長長久久

記者陳家祥／台北報導

今年是日本311大地震10週年，總統蔡英文23日下午特別以錄影方式參加「台日友情101點燈活動」，強調這十幾年來，台灣和日本，延續了互相關懷、協助的情誼。雖然目前暫時被疫情分離，不過，台日也必將攜手克服挑戰，台灣會繼續為日本朋友加油，也期待台日友情，長長久久。



蔡英文致詞時指出，這個月初，日本的地標東京鐵塔，為了「台灣祭」點亮的光芒，帶給我們很大的驚喜。今天和明天，在台灣的地標－台北101大樓，也會點亮「台日友情」的文字，「我們要告訴全世界，台灣和日本，一直是緊密連結的好鄰居」。

蔡英文提到，今年也是日本311震災10週年，當年日本遭遇難關，台灣人感同身受，並且真切地為日本祈福、提供支援，因為台灣人始終記得，每一次台灣遇到災害，日本也總是溫暖地伸出援手。

「這十幾年來，台灣和日本，延續了互相關懷、協助的情誼。」蔡英文說，從去年開始，面對疫情的挑戰，台日也交流防疫的經驗，合作接送彼此的國民回家。

▲蔡英文錄製影片參加「台日友情101點燈活動」。（圖／總統府提供）

蔡英文說，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，這就是日文中的きずな，也就是台日關係最大的引擎。由留日臺灣設計師打造的「台日友情」Logo，很真實地呈現出這份情誼。

「雖然目前我們暫時被疫情分離，不過，我們也必將攜手克服挑戰。」蔡英文表示，今天也是距離東京奧運開幕日，倒數半年的日子，「我要祝福日本，團結通過考驗，再次舉辦睽違半個世紀的東京奧運會」，台灣會繼續為日本朋友加油，也期待台日友情，長長久久。



總統府指出，今年是日本311震災10週年，日本台灣交流協會透過各式「日台友情系列活動」向台灣各界傳達感謝的心意。其中，第一場「台日友情101點燈活動」在中華文化總會及台北101大樓的協助下，在東京奧運開幕半年前的今日，於台北101大樓外牆點亮紀念日台友情、聲援東京奧運的祝福話語。