辜寬敏自曝年初與蔡英文用餐　「她沒有直接拒絕制憲公投」

▲台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣制憲基金會日前提出兩項制憲公投，遭中選會於去年10月16日駁回。對此，台灣制憲基金會董事長辜寬敏23日表示，總統蔡英文曾在三週前邀請他至官邸用餐，「這個問題她沒辦法回答，因為她的政府是依據憲法所成立」，但也沒有直接否認制憲公投。

辜寬敏於去年4月底領銜提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」以及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」二項公投提案至中選會，經聽證會及委員審議程序後遭駁回，制憲基金會並委任律師向台北高等行政法院提出行政訴訟並要求釋憲。

台灣制憲基金會23日下午於台大校友會館舉辦「台灣新憲聯合陣線」成立大會，與會者包括辜寬敏、台灣大學法律學系名譽教授李鴻禧、台灣新憲青年陣線發起人何冠霆、台獨聯盟主席張燦鍙等人。

▲辜寬敏出席「台灣新憲聯合陣線」成立大會。（圖／記者林銘翰攝）



辜寬敏會前受訪時表示，台灣制憲基金會持續爭取制憲公投，所以今天才會舉辦「台灣新憲聯合陣線」成立大會，推動新憲法運動是台灣最要緊的事情，同時也是多數人民的意見。

辜寬敏認為，蔡英文沒有辦法回答這個問題，「因為她的政府、總統，是依據憲法之下成立的一個總統、政府」，所以無法很明確地表示看法，但他相信蔡英文與台灣制憲基金會的意見一樣。

辜寬敏也透露，蔡英文曾在三週前邀請他至官邸用餐，他也提到制憲公投的議題，「她的反應不是直接贊成、同意，但是也沒有否認、拒絕」，這就是現在政府的立場。

辜寬敏指出，蔡英文當場向他說明，「你的主張我知道，但是我是中華民國的總統，所以沒辦法很明顯地說支持辜寬敏的意見」，不過他認為這是多數台灣人的意見，只是時間上的問題還沒辦法表態。

辜寬敏也批評，國民黨的立場完全與他背道而馳，完全沒辦法主張、贊成制憲基金會，「已經是有跟沒有一樣的政黨」。

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