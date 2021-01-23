「不要嘴砲治國」　連勝文：蔡英文應求美撥5萬支疫苗給台灣醫護

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

部桃醫院群聚感染持續新增本土病例，除有政治人物發聲挺醫護外，不少民眾也買食物慰勞。曾遭槍擊的國民黨智庫副董事長連勝文23日表示，他了解醫護人員面臨的壓力與風險，因此呼籲當權者盡速向美國請求5萬支新冠疫苗，人命關天，光是嘴巴說支持台灣醫護，卻不優先提供他們疫苗，豈不是典型的「嘴砲治國」？

「我這條命，可以說是台灣醫護人員救回來的！」連勝文23日在臉書表示，他經歷過生死交關過程，了解到台灣第一線醫護人員所面臨的壓力及風險，非一般人能想像，而面臨新冠肺炎時，對台灣醫護而言是何等艱辛的一場戰役。

話鋒一轉，連勝文呼籲當權者儘速向外國友邦，特別是美國，請求緊急撥給台灣5萬支、或至少2萬至3萬支的輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）的新冠疫苗，給台灣第一線醫護人員使用，一人兩劑則至少可以提供給1萬到2萬名台灣醫護人員必要的防護。

連勝文嘲諷，台灣當權者過去一面倒地傾向美前總統川普、掛勾極深，現在要怎麼向美國的新老闆開口請求？或許應由總統蔡英文直接跟新老闆認錯、請求原諒，「我想新老闆都已經願意讓駐美代表參加他的就職典禮了，只要你謙卑表態，或多或少可能也會願意幫忙台灣一些吧」。

退而求其次，台灣當權者或許也可嘗試跟輝瑞疫苗的亞洲總代理調貨，但問題是這個亞洲總代理是一家中國企業，而民進黨相關人士以及他們的金主，有這麼多人在中國賺了這麼多人民幣，在聯繫上應該不是問題。此外，輝瑞疫苗都是在「歐美生產」，與「中國無關」，只是必須透過這個總代理來協調，這點可能就是當權者所不願面對的政治問題。

連勝文再酸，但人命關天，光是嘴巴上說支持台灣醫護，卻不優先提供給他們具保護力的疫苗，這豈不是典型的「嘴砲治國」？所以即便許多台獨基本教義者及覺青，若聽到台灣需要透過中國亞洲總代理取得歐美製的「高級疫苗」，可能會氣到撞牆。

連勝文強調，真的不希望再看到第一線醫護，因為堅守崗位，而一個一個病倒，甚至犧牲自己，「拜託民進黨大官們行行好，趕快想辦法弄些疫苗來，給仍在第一線艱苦奮戰的醫護人員吧」。

▼連勝文呼籲蔡英文向美國請求5萬支新冠疫苗。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）