　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

▲▼部桃精良武器曝光。（圖／翻攝部桃臉書）

▲部立桃園醫院群聚染疫累計13人。（圖／翻攝部桃臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

部立桃園醫院群聚染疫累計13人，居家隔離人數則有967人，是有疫情以來最多人的一次。台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心輕判院內感染風險，當新冠病毒已經擴散至3間病房時，就應該擴大採檢。

▲▼台大醫院小兒部主任黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台大醫院小兒部主任黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

據《聯合新聞網》報導，針對這波群聚染疫，黃立民指出，匡列人數建立在疫調人員判斷疫情擴散的風險，從案838與829確診時的採檢人數分析，指揮中心判定此次部桃院內感染風險僅限於這2人，不過，當新冠病毒已經擴散至3間病房時，就應該擴大採檢。

他強調，現在最該做的是針對部桃所有醫護、相關住院患者做抗體採檢，一旦驗出有抗體，周邊的人都應該列為居家隔離，才能全面圍堵疫情。

前疾管局長蘇益仁則表示，指揮中心已採取回溯註記，大幅增加居家隔離人數，應該是足夠的；疫情要「圍堵」是很難的，全球疫情嚴峻，台灣要做的是「減災」，現在需要注意的是，除了部桃以外的其他醫院，一旦有詢問到有曾赴部桃的患者就醫，院內動線應區分隔離。

▲▼楊志良回應與葉金川LINE對話事件。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲楊志良回應與葉金川LINE對話事件。（圖／記者黃軍瑋攝）

前衛生署長葉金川認為，部桃感染事件現階段仍是「小規模傳播」，看不出會進展到需封城的地步，推估此次可能會造成社區感染，但不會一發不可收拾，國人現在警覺心高，醫療院所敏感性也高，大規模擴散並不容易。

另外，前國健署長邱淑媞22日痛批，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，害得出院病人、醫護家屬染疫，正確做法應是禁止部桃人員進出，並嚴格採取院內「一人一室」方式，同時「擴大社區採檢」，以防全台淪陷。

對此，指揮中心指揮官陳時中回應，各方面都有很多指教，但在戰略面認為隔離目前相對重要，不管是戰略面或執行面，只要確實做好對疫情都是有幫助的，希望大家能一起齊心來抗疫。

ET快訊
「桃園屁孩搭霸王車」影片曝光　網發現1關鍵氣炸：快出來道歉
新竹驚傳少女失聯！逾一周沒上課　媽焦急尋人：離家前認識男孩子
快訊／大雨+濃霧特報　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不讓中盤商剝削　中華郵政產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

台人在美接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛、嗜睡整天躺床上」

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

快訊／大雨+濃霧特報　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

無印良品靠一枝筆「圈粉」！全聯有感：粉絲忠誠度是從小到大養成

趕回台吃年夜飯！桃園機場再入境2500人　兩天累計6800人

火鍋店點和牛「油花全消失」！專家一看秒認證：真的是和牛

學測自然考題指考化　補教師：對二類考生很殘酷「是虐待」

臉書遭到「強制登出」全球網友受災　臉書官方回應了

增2例境外移入「自英、美入境」都持陰性報告期滿採檢確診

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

年繳500元！「防疫保單」賣爆　台灣產險宣布：25日起暫停收件

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

不讓中盤商剝削　中華郵政產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

台人在美接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛、嗜睡整天躺床上」

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

快訊／大雨+濃霧特報　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

無印良品靠一枝筆「圈粉」！全聯有感：粉絲忠誠度是從小到大養成

趕回台吃年夜飯！桃園機場再入境2500人　兩天累計6800人

火鍋店點和牛「油花全消失」！專家一看秒認證：真的是和牛

學測自然考題指考化　補教師：對二類考生很殘酷「是虐待」

臉書遭到「強制登出」全球網友受災　臉書官方回應了

增2例境外移入「自英、美入境」都持陰性報告期滿採檢確診

不用主人餵！天使喵「自己吃藥」整顆吞下　網驚：果然是別人家的

不讓中盤商剝削　中華郵政產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

近韓人士：韓國瑜擔心造成撕裂　暫無意參選黨公職

大量眼屎積聚…眼睛不舒服的5信號　3招守護毛孩「視」界

台人在美接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛、嗜睡整天躺床上」

台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

「銀河星球地毯」放在家中超夢幻　躺下去一秒被療癒

青少年使用電子煙　未來成為這族群的機率達8倍

網紅挑戰「死亡辣雞麵」半碗放棄！　牙齦麻痺左耳重聽：找到極限

打電話沒人接　兒2天後趕回基隆家！父叫不醒猝死原因曝

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

生活熱門新聞

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

趕回台吃年夜飯！桃園機場再入境2500人

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

寒舍蔡伯府48歲猝逝　親友爆「天天喝高粱」走鐘

無印良品靠一枝筆從小「圈粉」

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

來不及道別！部桃護理師PO隔窗照逼哭千人

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

更多熱門

相關新聞

英近10萬死！逾586萬人接種第一劑疫苗

英近10萬死！逾586萬人接種第一劑疫苗

截至台灣時間24日上午4點30分，全球累計9852萬9820例確診、211萬5124死。疫情重災區的歐洲，英國過去24小時新增1348人病故，義大利則有488人不治，兩國分別為歐洲染疫死亡數前兩高的國家。

防疫保單賣爆！業務員：別開口就談保險

防疫保單賣爆！業務員：別開口就談保險

戴資穎今下午再對決馬琳拼奪冠復仇

戴資穎今下午再對決馬琳拼奪冠復仇

周天成惜遭直落二連兩週4強止步

周天成惜遭直落二連兩週4強止步

柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

關鍵字：

新冠肺炎COVID19新冠病毒新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

好市多挖到大神清潔劑！網驚：剛好大掃除

人妻與尪全裸秀恩愛！保守人士怒罵畜生

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面