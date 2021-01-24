台大醫批部桃擴大採檢「時機太慢」　點1關鍵措施圍堵疫情

▲部立桃園醫院群聚染疫累計13人。（圖／翻攝部桃臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

部立桃園醫院群聚染疫累計13人，居家隔離人數則有967人，是有疫情以來最多人的一次。台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心輕判院內感染風險，當新冠病毒已經擴散至3間病房時，就應該擴大採檢。

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▲台大醫院小兒部主任黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

據《聯合新聞網》報導，針對這波群聚染疫，黃立民指出，匡列人數建立在疫調人員判斷疫情擴散的風險，從案838與829確診時的採檢人數分析，指揮中心判定此次部桃院內感染風險僅限於這2人，不過，當新冠病毒已經擴散至3間病房時，就應該擴大採檢。

他強調，現在最該做的是針對部桃所有醫護、相關住院患者做抗體採檢，一旦驗出有抗體，周邊的人都應該列為居家隔離，才能全面圍堵疫情。

前疾管局長蘇益仁則表示，指揮中心已採取回溯註記，大幅增加居家隔離人數，應該是足夠的；疫情要「圍堵」是很難的，全球疫情嚴峻，台灣要做的是「減災」，現在需要注意的是，除了部桃以外的其他醫院，一旦有詢問到有曾赴部桃的患者就醫，院內動線應區分隔離。

▲楊志良回應與葉金川LINE對話事件。（圖／記者黃軍瑋攝）

前衛生署長葉金川認為，部桃感染事件現階段仍是「小規模傳播」，看不出會進展到需封城的地步，推估此次可能會造成社區感染，但不會一發不可收拾，國人現在警覺心高，醫療院所敏感性也高，大規模擴散並不容易。

另外，前國健署長邱淑媞22日痛批，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，害得出院病人、醫護家屬染疫，正確做法應是禁止部桃人員進出，並嚴格採取院內「一人一室」方式，同時「擴大社區採檢」，以防全台淪陷。

對此，指揮中心指揮官陳時中回應，各方面都有很多指教，但在戰略面認為隔離目前相對重要，不管是戰略面或執行面，只要確實做好對疫情都是有幫助的，希望大家能一起齊心來抗疫。