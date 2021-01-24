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台人在美接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛、嗜睡整天躺床上」

記者陳俊宏／綜合報導

美國疫情持續嚴峻，總統拜登就警告，全美染疫死亡人數可能會突破60萬大關，而施打疫苗就被認為對抗病毒的重要方法。一名在美國獲得第一線人員接種機會的台灣人Eric，分享施打疫苗經驗表示，疫苗的副作用因人而異，像有人就出現頭痛、全身痠痛，甚至一整天都沒辦法起床，「我是還好，就只有左手臂第二天有點痠。」而他2月還要接受第二劑疫苗，「這期間都還算是有點危險。」

▼Eric在美東時間18日下午接受第一劑疫苗，三周後、2月8日會接種第二劑。（圖／東森新聞）

台留學生美國接種疫苗現況曝　「同事全身痠痛整天躺床上」。（圖／東森新聞）

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根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至24日上午，美國2496萬2813人染疫，死亡人數達41萬907人，疫苗成為人類的一線曙光。

《東森新聞》報導，台灣留學生Eric在美國密西根大學附屬醫院擔任研究員，因屬於第一線醫療人員，他有幸獲得第一批接種疫苗資格。他表示，學校醫院現在只有接種輝瑞（Pfizer）疫苗，他在美東時間18日下午接受第一劑，三周後、2月8日會接種第二劑。

Eric分享接種後的副作用是因人而異，他指出，有同事打完疫苗後隔天整天躺在床上，很嗜睡、頭痛、全身痠痛，「但我是還好，就只有左手臂第二天有點痠，然後第3、第4天就還好。」

▲▼疫苗接種,美國。（圖／路透）

▲▼美國人接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國。（圖／達志影像／美聯社）

Eric也說，不是打完疫苗就輕鬆，想完全免疫還得再等等，「第二劑打完之後的14天才有完全達到免疫，所以這期間都還算是有點危險。」

Eric表示，雖密西根州目前整體疫情有比較好，但確實有英國變種病毒傳進來。而對於拜登再預測，全美染疫死亡人數很快就將增加到60萬人，他認為拜登對於疫情很謹慎，相信拜登的上任，能讓美國疫情漸入佳境。

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